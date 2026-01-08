Kỳ án cặp đôi mới cưới biến mất trong tòa chung cư

Hàn QuốcCamera giám sát của tòa nhà ghi lại hình ảnh Choi Sung-hee và chồng Jeon Min-geun lần lượt trở về cách nhau 5 tiếng, sau đó cả hai biến mất không dấu vết.

Hơn 3h ngày 28/5/2016, Jeon Min-geun, chủ nhà hàng 34 tuổi, tan làm trở về căn hộ tân hôn ở quận Suyeong, Busan. 5 tiếng trước, vợ Jeon là Choi Sung-hee, diễn viên sân khấu 33 tuổi, đã về nhà sau khi đi siêu thị mua đồ. Camera giám sát trong tòa nhà ghi lại hình ảnh riêng biệt của cả hai.

Choi Sung-hee (phải) về nhà vào khoảng 22h ngày 27/5/2016. Jeon Min-geun trở về lúc hơn 3h ngày 28/5/2016. Ảnh: SBS

Không liên lạc được với con trai vào sáng 28/5, bố Jeon ngày càng lo lắng. Đối tác kinh doanh cũng báo cáo rằng Jeon không đến nhà hàng làm việc. Đến ngày 31/5, bố Jeon trình báo mất tích.

Sau khi xem xét dữ liệu video từ 22 camera giám sát trong và xung quanh khu chung cư, cảnh sát đi đến kết luận: Cặp vợ chồng mới cưới 7 tháng dường như đã biến mất từ bên trong chính tòa nhà của họ.

Dựa trên bố cục của khu chung cư, gần như cặp đôi không thể nào rời đi mà không bị camera ghi lại. Có một số điểm mù mà camera không thể thu được hình ảnh, nhưng việc xác định vị trí những điểm mù đó không dễ dàng.

Bên trong căn hộ, điều tra viên không tìm thấy dấu hiệu phạm tội, chỉ có những manh mối cho thấy sự biến mất của cặp đôi diễn ra đột ngột và có thể không được lên kế hoạch trước.

Thực phẩm từ chuyến đi siêu thị của Choi vẫn còn nguyên trong túi, để trên bàn bếp. Quần áo chưa giặt. Chó cưng của cặp đôi bị bỏ lại không người trông coi, bạn bè khẳng định Choi sẽ không bao giờ làm vậy. Ôtô của họ vẫn đậu trong gara ngầm.

Điện thoại và hộ chiếu của cặp đôi không được tìm thấy. Khám nghiệm pháp y không phát hiện điều gì bất thường trong căn hộ.

Cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm đến các bến xe buýt, ga tàu và các con phố lân cận, nhưng không tìm thấy dấu vết của cặp đôi ở bất cứ đâu tại Busan. Cho đến nay, lần nhìn thấy cuối cùng được xác minh của Jeon và Choi vẫn là khoảnh khắc họ bước vào tòa nhà chung cư.

Những lời cuối cùng

Dù Jeon và Choi được nhìn thấy lần cuối trên camera giám sát khi vào tòa nhà, đó không phải là dấu vết cuối cùng họ để lại.

Khi một đồng nghiệp gọi điện cho Choi vào ngày 29/5, Jeon trả lời thay, chỉ nói rằng vợ không thể đi làm "trong thời gian này". Hôm sau, công ty kịch nhận được tin nhắn từ điện thoại của Choi, nói rằng cô "không đủ sức biểu diễn" và đã nhập viện. Giám đốc công ty cho biết Choi là nhân viên cần mẫn, giọng điệu của tin nhắn rất cứng nhắc và trang trọng, không giống phong cách ấm áp, thoải mái thường ngày của cô.

Một ngày sau, Jeon nói với nhân viên tại công ty kịch rằng Choi không thể tự trả lời điện thoại vì đang điều trị trong bệnh viện. Hồ sơ trạm thu phát sóng di động sau đó cho thấy Jeon đã gọi điện từ gần nhà của hai người, nhưng không bệnh viện nào trong khu vực có hồ sơ nhập viện của Choi.

Jeon cũng gửi một số tin nhắn cho người quen và các thành viên gia đình. Vào ngày 29/5, anh nói với đối tác kinh doanh: "Tôi có việc phải giải quyết. Tôi sẽ không thể đến làm việc trong 1-2 tháng". Ngày 2/6, Jeon gửi cho bố một tin nhắn trấn an "Con vẫn ổn", sau đó cắt đứt mọi liên lạc.

Ôtô của cặp đôi vẫn đậu trong gara ngầm. Ảnh: SBS

Ngay cả sau khi hai người hoàn toàn mất liên lạc, các trạm thu phát sóng di động vẫn tiếp tục ghi nhận tín hiệu từ điện thoại của họ cho đến ngày 2/6. Điện thoại của Jeon được định vị lần cuối tại một trạm xe buýt ở huyện Gijang, Busan, cách nhà khoảng 16 km, vào khoảng 9h cùng ngày.

13 tiếng sau, điện thoại của Choi phát tín hiệu lần cuối tại một trạm thu phát sóng di động ở quận Gangdong, phía đông Seoul, gần nhà người mẹ đã ly hôn của Jeon.

Nguyên nhân hai chiếc điện thoại cách nhau gần 400 km vẫn chưa được giải thích.

Phản ứng trái ngược của hai gia đình

Nhiều ngày trôi qua mà không có tin tức gì từ con gái, mẹ Choi đề nghị cảnh sát giúp định vị điện thoại vào ngày 5/6, sau đó mới biết bố Jeon đã trình báo mất tích 5 ngày trước đó.

Khi truy hỏi bố và mẹ kế của Jeon, bố mẹ Choi nhận được câu trả lời cộc lốc: Cặp đôi "sẽ quay lại", và cả hai gia đình chỉ cần "chờ xem".

Trái ngược với sự lo lắng của gia đình Choi, bố và mẹ kế của Jeon tỏ ra lãnh đạm và thiếu hợp tác. Trong cuộc phỏng vấn với nhóm phóng viên điều tra, mẹ kế của Jeon nói: "Tôi tưởng tượng họ đang sống tốt ở đâu đó, dù là ở đâu đi chăng nữa".

Bố Jeon ban đầu tránh nói chuyện với truyền thông, sau đó lại hạ thấp tính nghiêm trọng của vụ mất tích, cho rằng con dâu có thể đã tự bỏ đi. Ông kể Choi thường xuyên nói về việc "muốn đi đến một nơi thật xa" và phỏng đoán rằng con dâu "có thể đã vào một ngôi chùa". Ông nói thêm một cách khó hiểu rằng ưu tiên của mình là "bảo vệ" con trai.

Sự thờ ơ của bố Jeon khiến những người xung quanh bối rối, đặc biệt là khi chính ông trình báo vụ mất tích. Ngược lại, mẹ Jeon tỏ ra hoảng loạn trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông sau khi con trai mất tích.

Truyền thông suy đoán rằng người bố và mẹ kế biết nhiều hơn về số phận của cặp đôi so với những gì họ nói. Một người quen nói với các phóng viên điều tra rằng đã nghe thấy bố Jeon lẩm bẩm: "Lần này cô ta sẽ không được tha thứ", ám chỉ một phụ nữ không phải là vợ của Jeon.

Bạn gái cũ trong bóng tối



Người phụ nữ mà bố Jeon dường như đang nhắc đến là Jang - mối tình đầu thời cấp ba của Jeon. Cả hai từng dự định kết hôn, nhưng cuối cùng chia tay do gia đình hai bên phản đối. Jang kết hôn với người khác vào năm 2004, sau đó tiếp tục gặp gỡ Jeon và bắt đầu thủ tục ly hôn chưa đầy hai tháng sau đám cưới.

Khi cuộc ly hôn của Jang ngày càng căng thẳng, Jeon được cho là đã cắt đứt liên lạc với hầu hết mọi người và sống ẩn dật tại nhà mẹ đẻ, khiến bạn gái cũ oán giận.

Hai người vẫn giữ liên lạc ngay cả khi Jang tái hôn và chuyển đến Na Uy vào năm 2014. Theo những người quen biết, Jeon có chiếc điện thoại di động thứ hai chỉ để nói chuyện với bạn gái cũ hàng giờ liền.

Những người thân cận với Jeon và Choi cho biết hành vi của Jang trở nên tồi tệ sau khi con gái nhỏ qua đời ở Na Uy vào ngày 5/3/2015. Cô ta được cho là đã gửi cho Jeon những tin nhắn như "Tôi sẽ hồi sinh con gái bằng phương pháp đông lạnh", "Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại vì anh".

Jang cũng được cho là đã gửi những tin nhắn đe dọa Jeon và Choi, khẳng định không thể chấp nhận cuộc hôn nhân của họ trước đám cưới vào tháng 11/2015.

Choi Sung-hee và Jeon Min-geun trong đám cưới vào tháng 11/2015. Ảnh: SBS

Choi phải tìm đến tư vấn tâm lý vì bị trầm cảm, sau đó đổi tên và số điện thoại, nhưng vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn từ Jang. Lo lắng, Jeon đã thuê vệ sĩ cho đám cưới với sự giúp đỡ của một người bạn làm trong lĩnh vực an ninh tư nhân.

Trong khi bố Jeon cho rằng những lời đe dọa đó vô hại, Jeon nói: "Bố không biết cô ta đáng sợ đến mức nào đâu".

Quá nhiều sự trùng hợp

Khi các điều tra viên xem xét hành tung của Jang vào khoảng thời gian cặp đôi mất tích, dòng thời gian đặt ra nhiều nghi vấn.

Jang bay trở lại Hàn Quốc ngày 8/5/2016, khoảng 3 tuần trước vụ mất tích. Chồng cô ta đến Hàn Quốc khoảng một tuần sau đó, vào 14/5. Trong thời gian ở Hàn, Jang chỉ sử dụng tiền mặt, không để lại dấu vết thẻ tín dụng nào cho cảnh sát theo dõi. Hành động đáng ngờ nhất là Jang trở về Na Uy cùng chồng vào 7/6 - ngày cuộc điều tra chính thức bắt đầu.

Cảnh sát Hàn Quốc nghi ngờ Jang hoặc ai đó hành động thay mặt cô ta có thể liên quan đến vụ mất tích. Cảnh sát Na Uy được yêu cầu điều tra Jang, nhưng cô ta và chồng đã chuyển chỗ ở ngay sau khi bị thẩm vấn về hành tung ở Hàn Quốc trong thời gian Jeon và Choi mất tích.

Tháng 3/2017, chính quyền Hàn Quốc nhận được thông báo truy nã đỏ của Interpol đối với Jang. Cô ta bị bắt giữ 8 tháng sau đó tại Na Uy.

Tuy nhiên, các điều tra viên Hàn Quốc không thể đưa ra bằng chứng trực tiếp nào liên kết Jang với vụ mất tích. Do đó, tòa án Na Uy bác bỏ yêu cầu dẫn độ của Hàn Quốc vào tháng 12/2018.

Những giả thuyết đen tối hơn

Một giả thuyết cho rằng cặp đôi đã cố tình trốn đi để tránh bạn gái cũ của Jeon. Tuy nhiên, điều này không giải thích được việc họ bỏ rơi thú cưng, cũng không có hình ảnh camera giám sát cho thấy họ rời đi.

Một giả thuyết khác là Jeon đã sát hại Choi, điều này có thể giải thích cho những tin nhắn đáng ngờ được gửi từ điện thoại của cô. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về bạo lực hoặc giằng co bên trong hoặc bên ngoài căn hộ của họ.

Giả thuyết rùng rợn khác là Choi bị giết trong một căn hộ khác cùng tòa nhà, được thuê dưới danh tính giả. Theo kịch bản này, Choi có thể đã bị dụ ra khỏi căn hộ, bị giam giữ ở một nơi khác trong tòa nhà và sát hại. Sau đó, thi thể cô được di chuyển qua những điểm mù của camera giám sát mà chỉ người nào nghiên cứu hệ thống camera từ trước mới biết - đó có thể là Jeon, do anh ta đã "câu giờ" bằng cách duy trì liên lạc với các đồng nghiệp của vợ.

Đến nay, vụ mất tích của cặp vợ chồng mới cưới vẫn là một trong những bí ẩn chưa được giải đáp ở Hàn Quốc.

Bố mẹ Choi vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Trong những năm kể từ khi cô mất tích, họ được biết rằng Choi đang mang thai từ bảy đến tám tuần vào thời điểm đó, điều này càng làm tăng thêm nỗi đau mất mát.

Mẹ Jeon sau đó đã đến Na Uy cùng một đoàn làm phim tài liệu, cầu xin Jang tiết lộ những gì cô ta biết. Cuộc gặp gỡ kết thúc mà không có kết quả, sau đó bà bị tố cáo với cảnh sát vì tội quấy rối.

Tuệ Anh (theo JoongAng Daily, Unanswered Questions)