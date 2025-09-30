Kỳ án 'thi thể 4 cô gái trong tiệm sữa chua' được giải mã sau 34 năm

MỹCác xét nghiệm ADN và giám định súng đạn mới đã liên kết một kẻ giết người hàng loạt với án mạng bí ẩn năm 1991, giải mã sự việc gây ám ảnh suốt hơn ba thập kỷ.

Tại họp báo hôm 29/9, Sở Cảnh sát thành phố Austin (bang Texas) thông báo bằng chứng di truyền học đã liên kết Robert Eugene Brashers đến vụ giết bốn thiếu nữ trong một cửa hàng sữa chua ở Austin năm 1991.

"Sau 34 năm, cảnh sát Austin đã đạt được bước đột phá đáng kể trong một trong những vụ án tàn khốc nhất lịch sử thành phố. Tội ác không thể tưởng tượng nổi này đã đè nặng lên trái tim của cộng đồng, gia đình các nạn nhân và các thám tử của chúng ta - những người không ngừng theo đuổi công lý", Cảnh sát trưởng Lisa Davis phát biểu.

Các điều tra viên cho biết bước đột phá lớn đến từ xét nghiệm nâng cao cho thấy mẫu ADN tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân Amy Ayers, 13 tuổi, trùng khớp với ADN của kẻ sát nhân hàng loạt Robert Brashers. Nhà chức trách tin rằng Amy thu thập được ADN trong cuộc vật lộn tuyệt vọng với kẻ tấn công.

Bốn thiếu nữ bị sát hại trong tiệm sữa chua năm 1991. Ảnh: Fox

Trước khi tìm thấy mối liên hệ với "thảm án ở tiệm sữa chua", ADN của Robert đã liên kết hắn với ba tội ác bạo lực khác: vụ giết người năm 1990 ở South Carolina, vụ cưỡng hiếp một thiếu nữ 14 tuổi ở Tennessee năm 1997 và vụ giết hai mẹ con năm 1998 ở Missouri.

Robert đã tự tử trong cuộc đối đầu với cảnh sát Missouri năm 1999.

Cảnh sát vẫn đang tìm hiểu lý do Robert có mặt tại Austin vào đêm xảy ra án mạng, nhưng lưu ý rằng hắn đã bị chặn lại gần thành phố El Paso (Texas) chỉ hai ngày sau đó. Hắn khai đang lái một chiếc xe tải ăn cắp từ bang Georgia đến thăm bố ở bang Arizona.

Cảnh sát tịch thu một khẩu súng lục cỡ được tìm thấy trên người Robert trong lần chặn xe đó, nhưng sau đó đã trả lại cho bố hắn và có thể cuối cùng lại trở về tay Robert. Đó là khẩu súng có cùng kiểu và nhãn hiệu với khẩu súng Robert đã sử dụng khi tự tử. Kích cỡ vỏ đạn cũng trùng khớp với vỏ đạn thu được dưới cống bên trong cửa hàng sữa chua.

Dù Robert đã chết từ lâu, cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Các thám tử đang hợp tác với các cơ quan ở tiểu bang khác để truy dấu hắn và xác định xem hắn có liên quan đến các vụ án chưa được giải quyết khác hay không.

Thị trưởng Austin Kirk Watson cho biết ông hy vọng bước đột phá này có thể giúp thành phố khép lại nỗi kinh hoàng từ quá khứ.

Robert Brashers khi bị bắt nhiều năm trước. Ảnh: Missouri State Highway Patrol

Ngày 6/12/1991, bốn thiếu nữ gồm Jennifer Harbison (17 tuổi), Sarah Harbison (15 tuổi), Eliza Thomas (17 tuổi) và Amy Ayers (13 tuổi) được phát hiện đã chết trong cửa hàng I Can't Believe It's Yogurt! ở thành phố Austin, Texas.

Các cô gái bị trói và bắn vào đầu, một số bị xâm hại tình dục. Nhà chức trách tin rằng thủ phạm cố ý phóng hỏa để tiêu hủy bằng chứng.

Cuộc điều tra gặp trở ngại do hỏa hoạn và nước dập lửa làm hư hại phần lớn vật chứng. Hàng nghìn tin báo đổ về, nhưng hầu hết manh mối đều không dẫn đến đâu. Vụ án bế tắc.

Năm 1999, bốn thanh niên địa phương bị bắt và buộc tội giết người, nhưng cuối cùng không ai thực sự bị kết tội vì không đủ bằng chứng.

Tuệ Anh (theo Fox, CBS)