Kvitova giải nghệ tại Mỹ Mở rộng

MỹCựu số hai thế giới Petra Kvitova khép lại sự nghiệp dài gần hai thập kỷ, sau khi gác vợt 1-6, 0-6 trước Diane Parry ở vòng một Mỹ Mở rộng hôm 25/8.

Kvitova không gặp may khi mắc Covid-19 chỉ vài tuần trước giải, khiến thể lực sa sút. Đây là lý do dẫn tới việc cô chỉ thắng một game trước Parry, tài năng trẻ 22 tuổi của Pháp.

"Phổi của tôi gặp vấn đề, đến mức tôi đã cân nhắc rút khỏi Mỹ Mở rộng", Kvitova chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận. Tay vợt CH Czech dự giải nhờ luật bảo vệ thứ bậc, sau thời gian nghỉ sinh con. Cô dự định chia tay khán giả ở Grand Slam cuối cùng trong năm và đã làm điều này dù không ở trạng thái lý tưởng.

Hồi tháng Sáu, Kvitova thông báo sẽ giải nghệ vào cuối mùa, khép lại sự nghiệp dài gần hai thập kỷ. Tay vợt 35 tuổi đoạt tổng cộng 31 danh hiệu WTA Tour, gồm hai chức vô địch Wimbledon. "Rõ ràng là tôi muốn kết thúc sự nghiệp bằng một Grand Slam, không phải bằng một trận ốm vì covid-19", cô khóc khi chia sẻ với các phóng viên.

Kvitova ôm chồng và là HLV của cô, Jiri Vanek sau khi thua vòng một Mỹ Mở rộng, ở tổ hợp Flushing Meadows, New York hôm 25/8. Ảnh: Reuters

Kvitova là một trong những tay vợt nữ thuận tay trái hiếm trong lịch sử đạt tới thành công đỉnh cao. Năm 2011, cô là tay vợt đầu tiên sinh trong thập niên 1990 vô địch đơn Grand Slam, khi đánh bại Maria Sharapova ở chung kết Wimbledon. Ba năm sau, cô hạ Eugenie Bouchard trong trận chung kết thứ hai tại mặt cỏ London. Kvitova còn một lần vào chung kết Australia Mở rộng 2019, thua Naomi Osaka.

Danh hiệu cuối cùng của Kvitova là Berlin Mở rộng năm 2023, trước khi nghỉ sinh con trai đầu lòng. Cô có tám mùa đứng trong top 10 thế giới, leo lên vị trí cao nhất là số hai thế giới. Kvitova bốn lần đại diện cho CH Czech dự Olympic, giành HC đồng năm 2016 ở Rio de Janiero.

"Tôi chưa bao giờ là số một thế giới, nhưng những lần nằm trong top 10 là rất đặc biệt, vì tôi đã xử lý được các vấn đề cá nhân như chấn thương, bệnh tật và tâm lý", Kvitova chia sẻ. "Tôi nghĩ hai lần thắng Grand Slam còn tuyệt hơn vị trí số một. Tôi rất tự hào về thành công ở Wimbledon".

Cùng ngày, một huyền thoại nữ khác là Venus Williams cũng thua trận ra quân. Tay vợt 45 tuổi chơi kiên cường, trước khi gác vợt 3-6, 6-2, 1-6 dưới tay hạt giống số 11 Karolina Muchova.

Được chơi ở sân trung tâm Arthur Ashe, Venus phát huy cú giao bóng mạnh mẽ, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà. Cô là tay vợt đánh đơn lớn tuổi nhất tại các giải sân cứng kể từ Renee Richards 47 tuổi vào 1981.

Thua sớm nhưng Venus vẫn chưa thông báo giải nghệ. Cô thi đấu rất ít những năm gần đây và chủ yếu dự các giải đấu ở Mỹ, nơi cô luôn được trao vé đặc cách nếu có ý định dự giải. Venus có bảy Grand Slam, bao gồm hai lần vô địch Mỹ Mở rộng và năm lần giành Wimbledon.

Vy Anh