Kuwait xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam

Thủ tướng Kuwait cho biết sẽ phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, khi điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại cuộc điện đàm chiều 9/3 với Thủ tướng Kuwait Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến xung đột hiện nay ở Trung Đông, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng kêu gọi Kuwait cùng các nước liên quan kiềm chế, thúc đẩy nỗ lực giảm căng thẳng, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và bảo đảm các quyền lợi chính đáng của tất cả các bên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Thủ tướng đề nghị chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam.

Thủ tướng Kuwait đánh giá cao vai trò, thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong đóng góp tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Trung Đông. Ông cam kết phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và tạo điều kiện cho sơ tán, di tản nếu cần thiết.

Thủ tướng Kuwait nhất trí sẽ phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chiều 9/3. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Kuwait thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 10/1/1976. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, thống nhất nhiều định hướng phát triển quan hệ, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Kuwait tháng 11/2025.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Quốc gia Kuwait (KPC) Nawaf S. Al-Sabah, đề xuất KPC xem xét, hợp tác xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam. Qua đó, Kuwait có thêm khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 6,43 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam nhập siêu, chủ yếu là dầu thô và khí đốt hóa lỏng, xuất khẩu sang Kuwait các mặt hàng như thủy sản, rau quả, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, phụ tùng, linh kiện...

Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Đây cũng là nhà sản xuất dầu lớn thứ năm trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Năm ngoái, Việt Nam nhập khẩu hơn 14,1 triệu tấn dầu thô, trị giá hơn 7,7 tỷ USD, trong đó Kuwait là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm khoảng 80% sản lượng nhập khẩu dầu thô của Việt Nam.

Dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam là Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD, sử dụng phần lớn nguyên liệu đầu vào là dầu thô từ Kuwait. Nhà máy này cùng với Lọc hóa dầu Dung Quất hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa.

Ngoài huy động nguồn dầu từ Kuwait, tại hội nghị chiều nay, Thủ tướng cũng cho biết bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô.

"Việt Nam đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống người dân", Thủ tướng cho hay.

Như Tâm