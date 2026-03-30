Kuwait cáo buộc Iran tập kích trúng nhà máy lọc nước biển

Chính phủ Kuwait thông báo một nhà máy lọc nước biển ở nước này trúng đòn tập kích từ Iran, khiến một công nhân quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng.

"Tòa nhà dịch vụ tại một nhà máy phát điện và lọc nước biển đã bị tấn công trong đợt gây hấn của Iran nhắm vào Kuwait, khiến một công nhân người Ấn Độ thiệt mạng và gây thiệt hại đáng kể về tài sản", Bộ Điện lực Kuwait ngày 30/3 thông báo.

Chính phủ Kuwait đã triển khai các đội kỹ thuật và ứng phó khẩn cấp đến hiện trường để kiểm tra tình trạng nhà máy, đồng thời đảm bảo cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường. Tên của cơ sở lọc nước biển này không được công bố.

Iran chưa lên tiếng về cáo buộc, trong khi truyền thông nước này chỉ dẫn lại tuyên bố từ Bộ Điện lực Kuwait về nhà máy lọc nước biển trúng tập kích.

Shamal Az-Zour Al-Oula, nhà máy điện kết hợp lọc nước biển đầu tiên của Kuwait, đi vào hoạt động vào tháng 8/2020. Ảnh: National News

Qatar, quốc gia cũng thuộc vùng Vịnh và phụ thuộc lớn vào các nhà máy lọc nước biển, ra thông cáo phản đối việc Iran nhắm mục tiêu doanh trại, nhà máy điện và nhà máy lọc nước biển tại Kuwait.

"Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh Iran cần chấm dứt hành động gây hấn vô cớ nhắm vào các nước láng giềng anh em. Qatar khẳng định đoàn kết với Kuwait, ủng hộ nước này sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia", thông cáo có đoạn.

Kuwait đã liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hơn một tháng trước. Trong đêm 28/3, Bộ Quốc phòng Kuwait phát hiện 14 tên lửa và 12 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận. Một số vũ khí đã nhắm vào căn cứ quân sự ở Kuwait, khiến 10 binh sĩ bị thương.

Vị trí Kuwait và các nước vùng Vịnh. Đồ họa: Guardian

Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn tấn công vào Iran, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, bao gồm nhiều quan chức cấp cao và ít nhất 216 trẻ em, theo số liệu từ phía Iran. Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị phá hủy.

Iran trả đũa bằng các cuộc tập kích tên lửa và UAV tự sát nhắm vào Israel cùng những quốc gia trong khu vực có hiện diện quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự lẫn dân sự. Iran đồng thời siết kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu, khiến thị trường năng lượng thế giới đảo lộn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày, hạn chót vào ngày 6/4. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh nếu lưới điện quốc gia bị nhắm mục tiêu.

Xung đột cũng làm lộ rõ mức độ dễ tổn thương của hạ tầng nước thiết yếu tại Trung Đông, một trong những khu vực khan hiếm nước ngọt nhất thế giới.

Các nhà máy khử mặn, lọc nước biển cung cấp 100% nước uống cho hàng triệu người dân tại Bahrain và Qatar, 80% nhu cầu nước uống tại UAE và 50% tại Arab Saudi. Các công trình dân sự này rất dễ bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong xung đột.

Thanh Danh (Theo AFP, Al Jazeera)