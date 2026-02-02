Kusto Home hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Kusto Home ký kết với Cen Land và Kiến Hưng để triển khai phân phối dự án căn hộ hạng sang The Reflection West Lake tại Tây Hồ, Hà Nội.

Lễ ký kết diễn ra ngày 30/1, đánh dấu việc mở rộng mạng lưới bán hàng cho dự án The Reflection West Lake.

Đại diện chủ đầu tư cho biết việc bắt tay các đối tác có kinh nghiệm trong phân khúc hạng sang nhằm đảm bảo thông tin dự án được truyền tải đồng nhất, tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Sự kết hợp giữa đơn vị phát triển có nền tảng quốc tế và đội ngũ môi giới am hiểu thị trường được kỳ vọng nâng hiệu quả phân phối tại khu vực ven Hồ Tây.

Đại diện các bên tại lễ ký kết hợp tác ngày 30/1. Ảnh: Kusto Home

Kusto Home là nhánh phát triển bất động sản của Kusto Group, hoạt động hơn 20 năm tại Việt Nam. Doanh nghiệp từng ghi dấu với khu căn hộ Đảo Kim Cương - dự án hướng đến mô hình sống nghỉ dưỡng tại TP HCM, và Urban Green ở TP Thủ Đức (cũ), đã bàn giao cho cư dân đầu năm 2025. Hai dự án này từng nhận một số giải thưởng bất động sản trong và ngoài nước.

Đại diện Kusto Home (bên phải) và Cen Land thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Kusto Home

Năm nay, doanh nghiệp giới thiệu The Reflection West Lake tại Hà Nội, phát triển theo mô hình boutique luxury, quy mô 154 căn hộ. Công trình nằm gần Hồ Tây, với tầm nhìn hướng ra hồ, sông Hồng và cầu Nhật Tân.

Theo chủ đầu tư, dự án chú trọng yếu tố riêng tư và dịch vụ cá nhân hóa. Mô hình vận hành kết hợp căn hộ và khách sạn, do thương hiệu quốc tế Radisson quản lý, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ tiện ích theo tiêu chuẩn 5 sao và duy trì chất lượng dịch vụ dài hạn.

Đại diện Kusto Home (bên phải) và Kiến Hưng thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Kusto Home

Tại sự kiện, đại diện Kusto Home chia sẻ thêm về câu chuyện thương hiệu và định hướng thiết kế để các đơn vị phân phối nắm rõ giá trị cốt lõi của sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó tổng giám đốc Kusto Home, cho biết doanh nghiệp hướng đến việc phát triển không gian sống phù hợp bối cảnh văn hóa địa phương, đồng thời áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và vận hành.

"The Reflection West Lake là dự án được chuẩn bị kỹ về thiết kế và tiêu chuẩn dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp tại Hà Nội, đồng thời bổ sung nguồn cung căn hộ hạng sang cho khu vực Tây Hồ trong giai đoạn tới", ông Phong nói.

(Nguồn: Kusto Home)