Kun Marathon Nha Trang mở đăng ký 1.000 suất miễn phí chiều nay

Cổng đăng ký Kun Marathon Nha Trang 2025 sẽ mở từ 15h hôm nay, dành 1.000 suất miễn phí cho trẻ từ 6-10 tuổi.

Kun Marathon Nha Trang mùa thứ tư sẽ diễn ra ngày 23/8 tại quảng trường 2/4. Phụ huynh đăng ký cho con em bằng cách điền đầy đủ thông tin trên website của giải. Hệ thống tự động đóng khi đủ 1.000 bé ghi danh.

Em nhỏ giao lưu với khán giả tại Kun Marathon Nha Trang năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Trước đó, ban tổ chức đã trao 1.000 suất sớm thông qua minigame ngày 4/8, với các bài đăng hợp lệ, chất lượng trên mạng xã hội. Phụ huynh có thể theo dõi, đăng ký cho trẻ tại đây.

Các em nhỏ tiếp tục được chinh phục cung đường chạy dài gần 1km bên biển, vượt qua nhiều chướng ngại vật như nhà bóng, nhà phao... Đồng hành cùng 2.000 runner nhí lần này có nghệ sĩ Trường Giang, các tiktoker Tiểu Ngáo, Bối Bối, Mike Đen, Hạo Khang, VĐV tâng bóng Trọng Thy.

Ban tổ chức sẽ phát race-kit vào ngày 22/8 tại khu vực quảng trường 2/4. Các bé sẽ nhận áo đấu và mũ phân chia theo độ tuổi, cùng với đó là sữa Kun, các loại đồ chơi. Hoàn thành đường đua, runner nhí nhận huy chương. Với những bé đạt thành tích tốt sẽ nhận thêm phần quà mang giá trị khích lệ.

Ngoài đường chạy chính, Kun Marathon Nha Trang còn nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như trượt thạch Kun, minigame nhận quà và giao lưu với các nghệ sĩ khách mời.

Kun Marathon là giải chạy thiếu nhi trong khuôn khổ VnExpress Marathon, từng diễn ra tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng, thu hút hàng nghìn trẻ em mỗi mùa. Sự kiện thường có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như NSND Xuân Bắc, cầu thủ Duy Mạnh, danh thủ Hồng Sơn, anh em Long Chun - Long Bé, Bối Bối, Ngân Chi...

Lan Anh