Kun Marathon Hải Phòng kín chỗ sau 30 phút mở đăng ký

1.000 suất chạy miễn phí của Kun Marathon Hải Phòng hết sau 30 phút mở đăng ký chiều 12/12, phản ánh sức hút của sự kiện cho trẻ 6-10 tuổi.

Kun Marathon Hải Phòng 2025 mở cổng đăng ký lúc 15h ngày 12/12 qua website VnExpress Marathon, dành cho 1.000 vận động viên nhí trong độ tuổi 6-10. Theo ban tổ chức, lượng truy cập tăng cao ngay từ những phút đầu. "Số tài khoản chờ trên hệ thống cao gấp nhiều lần chỉ tiêu. Việc kín chỗ trong nửa giờ phản ánh nhu cầu lớn của các gia đình tại Hải Phòng", đại diện ban tổ chức cho biết.

Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Kun Marathon 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Hải Phòng là điểm dừng chân cuối cùng của hệ thống giải Kun Marathon trong năm nay. Sự kiện đã đến TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và Cần Thơ trong năm nay.

Chị Thu Hà (Hà Nội), cho biết đã chuẩn bị sẵn thông tin và chờ trước giờ mở cổng gần 10 phút để đăng ký cho hai con. "Rút kinh nghiệm năm ngoái, không kịp điền thông tin, năm nay tôi chuẩn bị trước. Các con rất háo hức vì năm nào cũng được tham gia Kun Marathon và kết hợp du lịch Hải Phòng cùng gia đình", chị nói.

Trước đợt đăng ký chính thức, ban tổ chức đã trao 900 suất chạy thông qua minigame diễn ra từ ngày 4/12 đến 7/12. Phụ huynh tham gia bằng cách chụp ảnh bé cùng sản phẩm sữa Kun, chia sẻ thông điệp "Kun Tết hành động nhỏ, hái niềm vui to" và điền thông tin theo quy định.

Phụ huynh Hải Phòng đứng kín rào cổ vũ con ở giải năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Với những gia đình chưa kịp đăng ký, ban tổ chức cho biết vẫn có thể nhận bib bằng cách đổi 24 thẻ sưu tập trong các lốc sữa Kun tại sự kiện ngày 19/12.

Kun Marathon Hải Phòng 2025 dự kiến quy tụ khoảng 2.000 trẻ em. Ngày 19/12, phụ huynh và vận động viên nhí sẽ đến Cung Văn hóa Thiếu nhi để nhận bib và race-kit. Cuộc đua chính thức diễn ra sáng 20/12, trong khuôn khổ VnExpress Marathon Hải Phòng.

Ngoài đường chạy, trẻ có thể tham gia loạt trò chơi như Trượt thạch Kun, Đường đua mạnh mẽ, Đôi tay siêu Kun, Trí nhớ siêu phàm. Năm nay, khu vực check-in "Kun Tết hành động nhỏ, hái niềm vui to" được bổ sung để các gia đình ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm cùng con.

Lan Anh