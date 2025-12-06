Kun Marathon sẽ đến Hải Phòng trong tháng 12

Giải chạy Kun Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 20/12 tại Cung Văn hóa Thiếu nhi, quy mô 2.000 VĐV từ 6-10 tuổi.

Đây là hoạt động đồng hành trong khuôn khổ VnExpress Marathon Hải Phòng. Sự kiện diễn ra trong hai ngày. 19/12 là ngày nhận Bib và race-kit, diễn ra tại Cung Văn hóa Thiếu nhi. Sau đó, sáng 20/12, 2.000 VĐV nhí chính thức bước vào đường đua.

NSND Xuân Bắc đồng hành cùng các em nhỏ tại Kun Marathon Hà Nội ngày 29/11. Ảnh: VnExpress Marathon

Phụ huynh có thể lựa chọn ba hình thức đăng ký cho giải đấu cuối cùng trong năm của hệ thống Kun Marathon. Đợt đầu tiên là minigame trên fanpage và nhóm Facebook Lof Kun, mở từ 15h ngày 4/12 đến hết 7/12, dành cho các gia đình chụp ảnh bé cùng sữa Kun, chia sẻ thông điệp "Kun Tết hành động nhỏ, hái niềm vui to" và điền thông tin theo quy định. Ban tổ chức dành 900 suất cho hình thức này.

Đợt đăng ký chính thức mở ngày 12/12, với 1.000 suất, thực hiện trực tiếp trên website VnExpress Marathon. Mỗi tài khoản được đăng ký tối đa năm vận động viên và hệ thống sẽ tự đóng khi đủ số lượng.

Ngoài ra, phụ huynh có thể thu thập 24 thẻ sưu tập trong các lốc sữa Kun để đổi trực tiếp một bib cho bé ngay tại sự kiện ngày 19/12.

Hải Phòng là điểm đến cuối cùng trong năm của Kun Marathon. Trước đó, giải đã tổ chức tại TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Hà Nội và Cần Thơ, thu hút hàng chục nghìn trẻ em và phụ huynh tham gia trải nghiệm đường chạy và các hoạt động tương tác. Sự kiện trở thành hoạt động thường niên quen thuộc của nhiều gia đình dịp cuối năm.

Những nghệ sĩ được thiếu nhi yêu thích như NSND Xuân Bắc, NS Trường Giang, youtuber Bối Bối, Tiểu Ngáo hay đội tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc... đã đồng hành trong nhiều mùa giải, tiếp tục xuất hiện. Năm nay, chương trình dự kiến có thêm sự góp mặt của một số diễn viên nhí như Ali Thục Phương, Hạo Khang, Duy Anh.

Bên cạnh đường chạy, trẻ có thể tham gia các trò chơi như Trượt thạch Kun, Đường đua mạnh mẽ, Đôi tay siêu Kun hay Trí nhớ siêu phàm. Năm nay BTC có bố trí thêm khu vực check in "Kun Tết hành động nhỏ hái niềm vui to" với các hoạt động dành cho các bé cùng gia đình trải nghiệm.

Lan Anh