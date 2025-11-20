Kun Marathon Hà Nội mở đăng ký 1.000 suất từ ngày 21/11

Giải chạy dành cho trẻ 6-10 tuổi, diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông ngày 29/11, sẽ mở 1.000 suất đăng ký lúc 15h ngày 21/11.

Kun Marathon Hà Nội 2025 là hoạt động đồng hành Giải chạy đêm Hà Nội, diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Sự kiện dành cho trẻ 6-10 tuổi, quy mô 2.000 vận động viên nhí. Trước thời điểm mở bán chính thức, ban tổ chức đã thông qua minigame để trao 1.000 suất cho các bé.

NSND Xuân Bắc giao lưu với VĐV Kun Marathon Hà Nội 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Đợt đăng ký còn lại mở lúc 15h ngày 21/11 với 1.000 suất. Hà Nội nhiều năm là địa phương có nhu cầu tham gia lớn, các mùa trước thường kín chỗ chỉ sau 30 đến 60 phút. Runner nhí không chỉ đến từ Hà Nội mà còn từ các tỉnh lân cận, tạo nên một trong những chặng đua sôi động nhất của hệ thống Kun Marathon.

Ban tổ chức khuyến nghị phụ huynh nên truy cập sẵn website trên các thiết bị có kết nối ổn định để tránh bị nghẽn hệ thống. Phần thông tin cần khai báo gồm tên, tuổi, số định danh, số điện thoại của cha mẹ và vận động viên. Mỗi tài khoản được phép đăng ký tối đa 5 vận động viên và hệ thống sẽ tự động đóng khi đủ số lượng.

Kun Marathon lần đầu đến Hà Nội năm 2020. Sau 5 năm, giải thu hút hàng chục nghìn lượt runner nhí, người thân tham gia đường chạy và các hoạt động đồng hành, trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình dịp cuối năm. Ba mùa đầu, sự kiện tổ chức tại phố đi bộ hồ Gươm, sau đó chuyển về khu vực Trần Nhân Tông, đoạn trước công viên Thống Nhất.

Bên cạnh đường chạy, trẻ có thể tham gia nhiều hoạt động như "Trượt thạch Kun", "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun" hay "Trí nhớ siêu phàm". Các nghệ sĩ và gương mặt quen thuộc với thiếu nhi như NSND Xuân Bắc, Long Chun hay đội tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc đã đồng hành trong nhiều mùa giải. Năm nay, chương trình dự kiến có thêm sự xuất hiện của các diễn viên nhí đang được yêu thích.

Kun Marathon hướng đến khuyến khích vận động và tạo không gian kết nối cho gia đình. Sự kiện đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ và Hải Phòng, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng.

