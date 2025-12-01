Hành trình 5 năm Kun Marathon Hà Nội

Sau nửa thập kỷ, Kun Marathon Hà Nội trở thành sân chơi vận động quen thuộc của trẻ em Thủ đô, ghi dấu bằng những khoảnh khắc sôi động tại giải sáng 29/12.

Sáng 29/12, phố đi bộ Trần Nhân Tông rộn ràng hơn thường lệ khi 2.000 runner nhí cùng phụ huynh tham dự Kun Marathon Hà Nội mùa thứ năm. Khoảnh khắc cắt bánh và hát mừng sinh nhật tạo nên mở đầu sôi động cho ngày hội vận động của trẻ em Thủ đô.

Runner nhóm 7 tuổi Kun Marathon Hà Nội 2025 xuất phát sáng 29/11. Ảnh: Ngọc Thành

Ở gần sân khấu, bé Minh Khang, 8 tuổi, lần thứ hai tham gia giải, vừa nhún nhảy theo nhạc vừa quan sát chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng. Khi hàng nghìn người đồng loạt hát mừng, cậu nắm tay em gái rồi cùng nhau hòa giọng. "Con tham dự nhiều lần nhưng đây là lần đầu được dự sinh nhật nên rất háo hức. Con chờ xem đường chạy năm nay có điều gì đặc biệt", Khang nói trước giờ xuất phát.

Những hình ảnh như vậy, theo phụ huynh, đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều em nhỏ sau mỗi mùa giải.

Chị Phan Thị Quỳnh Hoa, Hà Đông, cho biết con gái lần đầu chạy năm 2020 khi mới 6 tuổi, còn rụt rè và ngại đám đông. Năm thứ 5 tham dự, bé trở thành tấm gương vận động trong gia đình, tự tin chạy, học nhảy, múa và biểu diễn trước đám đông. "Kun Marathon là một phần tuổi thơ của con gái tôi. Mỗi mùa giải trôi qua, nhìn thấy con trưởng thành, bố mẹ cũng hạnh phúc", chị nói.

Kun Marathon Hà Nội lần đầu tổ chức năm 2020, quy mô 500 bé. Khi ấy, quy trình nhận race-kit còn thủ công, các độ tuổi mặc chung một màu áo. Nhưng đó là bước khởi đầu để sự kiện lớn mạnh.

Runner nhí tham dự Kun Marathon Hà Nội 2020. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm 2022, giải trở lại sau một năm gián đoạn vì dịch, nâng quy mô lên 2.000 trẻ. Mỗi khi mở đăng ký, giải "cháy slot" trong 30 đến 60 phút liên tiếp bốn năm qua. Vì yếu tố an toàn, BTC vẫn duy trì giới hạn 2.000 VĐV.

"Kun Marathon trưởng thành cùng các em nhỏ. Mỗi năm, chúng tôi điều chỉnh quy trình, vật phẩm và cách tổ chức để trẻ có trải nghiệm tốt hơn", đại diện BTC cho biết.

Sự thay đổi thể hiện rõ qua từng mùa. Năm đầu, phụ huynh phải chuẩn bị nhiều giấy tờ để nhận bib. Đến nay, quy trình được số hóa, năm nhóm tuổi có năm màu áo và mũ riêng giúp nhận diện nhanh. Các khu vực gửi đồ, khởi động, phân làn được bố trí khoa học hơn. Anh Trọng Nghĩa, Hà Đông, cho biết con trai tham dự ba mùa liền và "hào hứng hơn vì mỗi năm lại có màu áo và vật phẩm khác nhau, giống như bước vào một lễ hội".

Từ 2022, sự kiện ghi nhận thêm sự đồng hành của nghệ sĩ, trong đó NSND Xuân Bắc liên tục xuất hiện, giao lưu và khuấy động bầu không khí.

"Papa bự" Xuân Bắc xuất hiện ở Kun Marathon 4 mùa gần nhất. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh đường chạy, Kun Marathon Hà Nội mở rộng khu trải nghiệm với những trò chơi vận động thể chất lẫn tinh thần như "Trượt thạch Kun", "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun" hay "Trí nhớ siêu phàm". Đây là điểm dừng chân quen thuộc của gia đình sau khi trẻ về đích.

"Từ một sự kiện vận động bên lề giải dành cho người lớn, Kun Marathon dần trở thành sự kiện gắn kết gia đình. Chúng tôi biết nhiều em từ lần đầu bố mẹ dắt tay đến nay đã quen cách bố trí đường, tự tin khởi động và tự chạy về đích. Đó là thay đổi đáng giá nhất", đại diện BTC nói.

Trong các mùa tới, BTC tiếp tục ưu tiên tính an toàn, cải tiến quy trình và bổ sung các hoạt động trải nghiệm. "Kun Marathon không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn khuyến khích lối sống tích cực, giúp bố mẹ và con cái có điểm chung để chia sẻ. Những khoảnh khắc trẻ giơ cao huy chương thôi thúc chúng tôi tiếp tục hành trình này", BTC cho hay.

Lan Anh