Kun Marathon Cần Thơ mở cổng đăng ký

Cổng đăng ký Kun Marathon Cần Thơ 2025 mở từ 15h hôm nay, dành 1.000 suất miễn phí cho trẻ từ 6-10 tuổi.

Kun Marathon Cần Thơ 2025 sẽ diễn ra ngày 13/9. Phụ huynh đăng ký cho con em bằng cách điền đầy đủ thông tin trên website của giải. Hệ thống tự động đóng khi đủ 1.000 bé ghi danh.

Trước đó, ban tổ chức đã trao 1.000 suất sớm thông qua minigame ngày 4/9, với các bài đăng hợp lệ, chất lượng trên mạng xã hội. Phụ huynh có thể theo dõi, đăng ký cho trẻ tại đây.

Các em nhỏ vượt qua nhiều thử thách trên chặng đua dài 1 km. Ảnh: VnExpress marathon

Kun Marathon Cần Thơ, hứa hẹn đem lại sân chơi bổ ích, sôi động tiếp năng lượng cho các em nhỏ sau dịp tựu trường. Các Kun runner sẽ chạy gần 1 km, vượt qua nhiều chướng ngại vật như nhà bóng, nhà phao... Đồng hành cùng 2.000 em nhỏ lần này có các KOL nổi tiếng như Bé Sún, Duy Anh, Hạo Khang, Trọng Thy, Mèo Simmy, Phong Cận.

Ban tổ chức sẽ phát race-kit vào ngày 12/9 tại công viên Sông Hậu, gồm áo đấu và mũ phân chia theo độ tuổi. Các bé hoàn thành đường đua sẽ nhận huy chương, nếu đạt thành tích tốt còn được nhận thêm phần quà mang giá trị khích lệ.

Ngoài đường chạy chính, Kun Marathon Cần Thơ còn nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như trượt thạch Kun, minigame nhận quà và giao lưu với các nghệ sĩ khách mời.

Kun Marathon là giải chạy thiếu nhi trong khuôn khổ VnExpress Marathon, từng diễn ra tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng, thu hút hàng nghìn trẻ em mỗi mùa. Sự kiện thường có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như NSND Xuân Bắc, cầu thủ Duy Mạnh, danh thủ Hồng Sơn, anh em Long Chun - Long Bé, Bối Bối, Ngân Chi...

Hoàng Đan