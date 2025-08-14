Kuka Home triển khai ngày hội mua sắm suốt tháng 8

Kuka Home tổ chức chương trình ưu đãi mua sắm, tặng quà và các hoạt động trải nghiệm, hướng đến gắn kết gia đình, nâng cao trải nghiệm nội thất, từ 1 đến 8/9.

Chương trình thuộc chiến dịch "Kuka Home Family Day 2025" (Ngày hội gia đình Kuka Home) mang đến loạt ưu đãi mua sắm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm tại gian hàng trên toàn quốc. Đại diện doanh nghiệp cho biết, ngày hội lấy cảm hứng từ tình yêu và sự gắn kết gia đình, lan tỏa yêu thương qua những không gian sống ấm áp.

Không gian trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp. Ảnh: Kuka Home

Khách hàng được tham gia nhiều hoạt động mang tính gắn kết tại Trung tâm thương mại Tasco Mall Long Biên. Hoạt động gồm: minigame "chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ tại tổ ấm", các trò chơi gia đình, trải nghiệm sản phẩm và điểm nhấn là sự kiện vào 13h30 ngày 17/8 "nệm siêu to khổng lồ".

Ngoài ra, người tham gia có thể check-in để nhận quà và tham gia các chương trình tri ân với ưu đãi mua sắm độc quyền. Kuka Home cho biết, sự kiện có khẩu hiệu "Sắm nội thất, ấm tương lai" thể hiện cam kết mang đến các sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài, chú trọng chất liệu, công năng và thiết kế.

Doanh nghiệp cung cấp đa dạng sản phẩm nội thất. Ảnh: Kuka Home

Kuka Home là thương hiệu nội thất cao cấp với hệ thống showroom tại hơn 120 quốc gia. Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và thiết kế theo xu hướng quốc tế.

Tại Việt Nam, Kuka đầu tư vào hai nhà máy quy mô lớn tại Bình Dương và Bình Phước, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực sản xuất và đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Sản phẩm được thiết kế để phù hợp với nhiều không gian. Ảnh: Kuka Home

Theo đại diện doanh nghiệp, sản phẩm Kuka đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới trải nghiệm mua sắm toàn diện, từ tư vấn cá nhân hóa, chính sách hậu mãi minh bạch, đến dịch vụ giao hàng trong 8 giờ và lắp đặt trọn gói. Nhiều sản phẩm đã đạt giải thưởng thiết kế toàn cầu, nhờ sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và khả năng tạo dựng không gian sống tiện nghi.

Mọi sản phẩm của doanh nghiệp được thiết kế để phù hợp với nhiều không gian, từ phòng khách, phòng ăn đến phòng ngủ, với mục tiêu đáp ứng cả nhu cầu sử dụng và yêu cầu về độ bền lâu dài.

(Nguồn: Kuka Home)