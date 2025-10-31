Kuehne+Nagel mở rộng đội xe, tăng năng lực logistics Đông Nam Á

Thái LanKuehne+Nagel tăng cường đội xe đầu kéo tại Thái Lan, tăng năng lực vận tải xuyên biên giới và củng cố chuỗi cung ứng khu vực Đông Nam Á.

Tập đoàn logistics toàn cầu Kuehne+Nagel vừa công bố kế hoạch mở rộng đội xe đầu kéo tại Thái Lan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vận tải xuyên biên giới đáng tin cậy và linh hoạt trong khu vực Đông Nam Á. Động thái này được xem là bước tiếp nối thương vụ mua lại City Zone Express vào năm 2024 - doanh nghiệp logistics có mạng lưới hoạt động tại Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, đội xe mới sẽ được triển khai qua ba giai đoạn: lô đầu tiên đã chính thức vận hành, hai lô tiếp theo dự kiến ra mắt vào tháng 1 và tháng 4/2026. Khi hoàn tất, đội xe mở rộng của Kuehne+Nagel tại Thái Lan sẽ bao gồm gần 40 đầu kéo và 100 container, giúp khách hàng tăng khả năng vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới nhanh, ổn định và linh hoạt hơn.

Đội xe mới của Kuehne+Nagel tại Thái Lan giúp tăng tốc vận chuyển xuyên biên giới, củng cố mạng lưới logistics Đông Nam Á. Ảnh: Kuehne+Nagel

Ông David Roussiere, Giám đốc điều hành Kuehne+Nagel khu vực Thái Lan, Campuchia và Myanmar, cho biết khách hàng trong các lĩnh vực phát triển nhanh như thương mại điện tử và công nghệ cao sẽ được hưởng lợi từ các giải pháp vận tải đường bộ tùy chỉnh, tích hợp tính năng theo dõi thời gian thực và mô hình đa phương thức.

"Khi chuỗi cung ứng thay đổi, chúng tôi cam kết giúp doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng, tối ưu chi phí và hướng đến phát triển bền vững", ông khẳng định.

Từ năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đã cam kết đầu tư hơn 64 tỷ USD vào các dự án hạ tầng, bao gồm hệ thống cao tốc và mạng lưới logistics, nhằm tăng cường kết nối khu vực. Song song, Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) tiếp tục góp phần đơn giản hóa quy trình vận chuyển hàng hóa qua Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại nội khối và giảm chi phí giao dịch.

Với việc mở rộng đội xe tại Thái Lan, Kuehne+Nagel - tập đoàn có trụ sở tại Thụy Sĩ, hoạt động tại hơn 100 quốc gia với hơn 80.000 nhân viên - kỳ vọng sẽ giúp khách hàng rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao độ tin cậy và duy trì chuỗi cung ứng ổn định giữa bối cảnh thị trường khu vực ngày càng năng động.

Như Ý (Theo Bangkok Post)