KTM triệu hồi loạt xe Duke vì lỗi phớt nắp bình xăng

Các dòng Duke 125, 250, 390 và 990 sản xuất năm 2024 bị triệu hồi trên toàn cầu sau khi phát hiện lỗi tiềm ẩn ở gioăng nắp bình xăng.

Trong quá trình kiểm tra chất lượng nội bộ, hãng xe máy Áo KTM phát hiện gioăng nắp bình xăng trên một số mẫu xe máy có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn về độ bền theo yêu cầu. Các gioăng bị ảnh hưởng có thể bị nứt theo thời gian, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu.

Loạt xe KTM 125 Duke, 250 Duke, 390 Duke, 990 Duke bị triệu hồi để thay thế nắp bình xăng. Ảnh: KTM

Theo KTM, những mẫu xe bị ảnh hưởng là dòng Duke, như 125 Duke, 250 Duke, 390 Duke và 990 Duke sản xuất từ 2024. Hãng xe máy Áo sẽ liên hệ với những chủ xe nằm trong diện triệu hồi, hẹn lịch kiểm tra và thay thế miễn phí. Đặc biệt, việc triệu hồi này áp dụng cho tất cả các thị trường mà KTM đang phân phối từ ngày 13/11.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng có thể tự kiểm tra xem xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không bằng cách kiểm tra số VIN của xe trên trang chủ của KTM. Trong khi đó, KTM đã dừng bán xe tại Việt Nam từ tháng 5, nên chưa rõ những mẫu xe ở Việt Nam sẽ được xử lý như thế nào.

Sau khi khai tử KTM và Husqvarna, Al Naboodah Quốc tế Việt Nam vẫn còn kinh doanh các thương hiệu Triumph và Harley-Davidson.

Minh Vũ