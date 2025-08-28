Kroos: 'Thành tích cầu thủ không giúp gì cho HLV Alonso'

Theo cựu tiền vệ người Đức Toni Kroos, lý lịch hoành tráng của HLV Xabi Alonso thời còn thi đấu sẽ vô giá trị, nếu ông giúp Real đoạt danh hiệu.

"Alonso đến với vị thế khác so với Lopetegui trước đây", Kroos nói ngày 27/8, trên podcast Einfach mal Luppen. "Thành tích khi còn là cầu thủ giúp ông được tôn trọng, nhưng nếu ba năm liền đội không có danh hiệu, lý lịch cũng sẽ vô nghĩa. Ở Real, mọi HLV và cầu thủ đều phải sống bằng kết quả".

Kroos (trái) và Alonso tại lượt về tứ kết Champions League 2017 giữa Real và Bayern trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha tối 18/4/2017. Ảnh: X/Football__Tweet

Kroos được Real đưa về hè 2014, để thay chính vị trí của Alonso. HLV người Tây Ban Nha từng đoạt 5 danh hiệu với Real thời 2010-2014, trong đó có một Champions League. Kroos còn làm tốt hơn thế, với 22 danh hiệu, trong đó có 5 Champions League.

Cũng trong chương trình, Kroos nhận được câu hỏi liệu Chủ tịch Florentino Perez có đủ kiên nhẫn nếu Real khởi đầu không suôn sẻ. Ông gợi lại trường hợp Lopetegui bị sa thải chỉ sau 4 tháng, năm 2019, trong khi Ancelotti hay Zidane từng trải qua giai đoạn khó khăn nhưng vẫn được giữ lại.

Kroos trả lời yếu tố quyết định nằm ở niềm tin ban lãnh đạo và cầu thủ dành cho HLV. "Không chỉ là kết quả, mà còn là cách đội bóng thi đấu, cách thất bại diễn ra. Đôi khi, niềm tin vào năng lực của HLV sẽ giúp ông ấy có thêm thời gian", cựu tiền vệ Đức nói thêm.

Đánh giá về lực lượng hiện tại của Real, Kroos lạc quan khi cho rằng đội được bổ sung những cầu thủ chất lượng. Anh tin Real sẽ còn làm tốt hơn mùa trước, nhưng tất nhiên vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Cựu tiền vệ 35 tuổi đặc biệt khen ngợi trung vệ trẻ Dean Huijsen: "Một cầu thủ hoàn thiện, không chiến tốt, nhanh nhẹn và xử lý bóng từ tuyến dưới ổn định".

Dù vậy, Kroos cảnh báo Real sẽ không dễ dàng đoạt danh hiệu. Theo anh, Barca vẫn là đối thủ đáng gờm, trong khi Champions League quy tụ nhiều ứng viên mạnh như Liverpool, Man City, Bayern, PSG hay Arsenal. "Để vô địch, Real phải đánh bại những đội hàng đầu, điều mùa trước chúng tôi chưa làm được", anh nói.

Kể từ khi dẫn Real, Alonso đã xoay vòng cầu thủ để thử nghiệm, và không ai tránh khỏi quy luật này, ngay cả với Kylian Mbappe, Vinicius Junior hay Trent Alexander-Arnold. Qua hai trận mùa này, Real vẫn toàn thắng, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới.

Hoàng An (theo AS)