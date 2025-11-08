Kroger hợp tác Uber mở rộng dịch vụ giao đồ ăn

MỹTập đoàn bán lẻ Kroger bắt tay Uber Technologies cung cấp dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng và website của mình, trong chiến lược tăng đơn hàng và gắn kết khách hàng.

Tập đoàn bán lẻ Mỹ Kroger Co. đang hợp tác với Uber Technologies Inc. để mang đến cho khách hàng mua sắm trực tuyến lựa chọn giao đồ ăn từ nhà hàng, đánh dấu bước đi mới trong xu hướng hợp tác giữa các nền tảng nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Theo thông cáo ngày 30/10, Uber sẽ tích hợp hàng trăm nghìn nhà hàng vào ứng dụng và trang web của Kroger, đồng thời mang đến ưu đãi riêng cho thành viên trả phí của chuỗi bán lẻ này, gồm thời gian dùng thử Uber One miễn phí, giảm giá đơn hàng mang đi và miễn phí giao hàng.

Chiến lược này được xem là hướng hợp tác mới giữa các thương hiệu để gia tăng sản lượng đơn hàng và củng cố lòng trung thành của khách hàng, thay vì đầu tư vào các thương vụ sáp nhập tốn kém.

Theo thỏa thuận, khách hàng Uber cũng có thể đặt hàng tạp hóa từ hơn 2.600 cửa hàng Kroger kể từ đầu năm 2026, giúp mở rộng danh mục hàng tạp hóa của Uber trong cuộc cạnh tranh với DoorDash Inc., nền tảng hiện chiếm khoảng 70% thị phần giao hàng qua ứng dụng tại Mỹ. DoorDash gần đây cũng đã mở rộng hoạt động ra ngoài lĩnh vực nhà hàng, bao gồm cả hợp tác với Kroger được công bố hồi tháng 9.

Một trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Kroger tại Dallas, Mỹ. Ảnh: Rebecca Slezak

Kroger hiện xếp thứ 31 trong danh sách Top 100 nhà vận tải tư nhân lớn nhất Bắc Mỹ và thứ ba trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, theo Transport Topics. Trong khi đó, Uber Freight, đơn vị logistics của Uber, đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng các công ty logistics lớn nhất khu vực.

Thỏa thuận giữa Kroger và Uber được đánh giá tương tự hợp tác giữa Uber và Instacart năm ngoái, khi Instacart tích hợp giao diện Uber Eats vào ứng dụng của mình. Thỏa thuận đó giúp Uber tiếp cận nhóm khách hàng ngoại ô, trong khi Instacart ghi nhận tần suất mua hàng tạp hóa tăng lên.

Trong diễn biến tương tự, ngày 28/10, Grubhub cũng công bố hợp tác với Instacart, tích hợp mạng lưới cửa hàng tạp hóa vào ứng dụng và website của mình - minh chứng cho xu hướng các nền tảng liên kết để mở rộng dịch vụ và giữ chân người dùng.

Kroger được thành lập năm 1883 tại Mỹ, là tập đoàn bán lẻ thực phẩm lớn thứ hai nước này, sở hữu hàng nghìn siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Doanh nghiệp tiên phong trong việc kết hợp bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, mang đến trải nghiệm mua sắm linh hoạt cho người tiêu dùng.

Uber Technologies Inc. có trụ sở tại San Francisco, là tập đoàn công nghệ toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực giao thông, giao hàng và logistics kỹ thuật số, sở hữu các thương hiệu như Uber Rides, Uber Eats và Uber Freight, với hoạt động tại hơn 70 quốc gia.

Hải My (theo Transport Topics)