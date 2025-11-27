Kroger đóng ba trung tâm đóng hàng tự động

Kroger sẽ đóng ba trung tâm hoàn tất đơn hàng (CFC) vào tháng 1/2026, chuyển trọng tâm sang mô hình soạn đơn ngay tại cửa hàng nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử.

Theo thông báo ngày 19/11, sau quá trình rà soát, các cơ sở tại Pleasant Prairie (bang Wisconsin), Frederick (Maryland) và Groveland (Florida) sẽ ngừng hoạt động. Hãng bán lẻ cho biết vẫn theo dõi hiệu quả của các CFC còn lại và duy trì sử dụng tại những khu vực có mật độ nhu cầu cao để tăng khả năng phục vụ và năng suất.

Động thái này nằm trong chiến lược nâng lợi nhuận thương mại điện tử của Kroger thêm khoảng 400 triệu USD trong năm 2026, kéo theo khoản ghi giảm giá trị tài sản và chi phí liên quan lên đến 2,6 tỷ USD trong quý III năm nay.

Một trung tâm hoàn tất đơn hàng tự động của Kroger. Ảnh: Kroger

Từ năm 2022, doanh số online của Kroger thường xuyên tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bán hàng cùng cửa hàng, nhưng mảng này vẫn chưa có lãi. CEO tạm quyền Ron Sargent từng cam kết sẽ xử lý vấn đề này.

Các trung tâm sắp đóng cửa đều thuộc mạng lưới hoàn tất đơn hàng tự động Kroger phát triển cùng đối tác Ocado (Anh), lần lượt vận hành từ năm 2021 đến 2023. Việc mở mới CFC đã tạm dừng từ năm 2023. Ocado cho biết sẽ mở thêm hai trung tâm cho Kroger tại Charlotte và Phoenix vào năm 2026.

Khi thu hẹp mô hình CFC, Kroger sẽ đẩy mạnh soạn đơn trong cửa hàng, thử nghiệm các giải pháp tự động hóa quy mô nhỏ tại những thị trường có lượng đơn hàng lớn. Hãng cho rằng việc kết hợp CFC hiện hữu với mô hình này sẽ tăng hiệu quả hoạt động thương mại điện tử.

Song song, doanh nghiệp mở rộng hợp tác với các nền tảng giao hàng. Instacart trở thành đối tác hoàn tất đơn giao hàng chính trên ứng dụng và website của Kroger, đồng thời cung cấp tính năng giỏ hàng do AI hỗ trợ. DoorDash hiện cung cấp dịch vụ giao hàng cho gần 2.700 cửa hàng của Kroger, trong khi hợp tác với Uber sẽ được mở rộng từ đầu năm 2026.

"Thương mại điện tử vẫn là trọng tâm, đáp ứng nhu cầu lựa chọn linh hoạt và giá trị tốt hơn cho khách hàng", ông Sargent nói. "Chúng tôi đang hành động quyết liệt để mang lại trải nghiệm mua sắm nhanh hơn, thuận tiện hơn và hướng tới tăng trưởng lợi nhuận bền vững".

Trong quý II, doanh số thương mại điện tử của Kroger tăng 16%, nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh nhất của tập đoàn, cùng với mảng dược phẩm và thực phẩm tươi.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)