Kristen Stewart và người yêu đồng tính trữ đông trứng

Nữ diễn viên Kristen Stewart và hôn thê của cô là biên kịch Dylan Meyer trữ đông trứng để có thể sinh con trong tương lai.

Thông tin được cô tiết lộ trong podcast Not Skinny But Not Fat hôm 26/3. Ngôi sao phim "Chạng vạng" cho biết cô và Meyer đều muốn có em bé vào thời gian thích hợp. Kể từ đầu năm nay, cả hai đã thẳng thắng chia sẻ về điều này và thảo luận về hình thức mang thai, khả năng mang phôi thai của nhau. Kristen và Meyer đều đã hoàn tất thủ tục đông lạnh trứng, đảm bảo việc có con trong tương lai.

Kristen Stewart và hôn phu không phải những những người nổi tiếng duy nhất lựa chọn phương pháp đông lạnh trứng. Trước đó, Paris Hilton, Kim Kardashian, Sofia Vergara cũng có quyết định này.

Đông lạnh trứng là phương pháp được thực hiện nhằm bảo tồn khả năng mang thai của phụ nữ. Trứng lấy từ buồng trứng sẽ được đông lạnh và bảo quản trong thời gian dài, khi cần thiết sẽ được rã đông, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng để tạo thành phôi và cấy vào tử cung phụ nữ mang thai.

Toàn bộ quá trình đông lạnh trứng kéo dài hai đến ba tuần. Hầu hết các chu kỳ được thực hiện trong vòng chưa đầy hai tuần. Việc kích thích buồng trứng sản xuất trứng được tính toán theo chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ để đảm bảo kết quả tối ưu. Trong quá trình này, buồng trứng được theo dõi cẩn thận bằng hình thức siêu âm và xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ hormone.

Tùy thuộc vào khuyến nghị của các bác sĩ và chu kỳ kinh nguyệt hiện tại, người trữ đông trứng có thể bắt đầu quá trình bằng cách uống thuốc tránh thai hoặc thuốc estrogen giúp đồng bộ hóa các nang trứng, để chúng phản ứng với thuốc kích trứng theo cách tương tự nhau.

Kristen Stewart và hôn phu Dylan Meyer tại bữa tiệc Đêm đề cử của The Hollywood Reporter. Ảnh: SJZ

Sau 5 đến 7 ngày dùng thuốc, buồng trứng của người phụ nữ bắt đầu to ra. Giai đoạn này, họ thường được khuyến nghị không hoạt động vất vả, hạn chế chạy nhảy hoặc tập luyện các động tác mạnh.

Khi đã đủ nang trứng, bác sĩ sẽ bắt đầu lấy trứng khỏi cơ thể. Người phụ nữ được tiêm thuốc an thần. Bác sĩ dùng kim chọc hút qua âm đạp tiếp cận trứng. Thu thập càng nhiều trứng, có hội sinh nở trong tương lai càng cao.

Ngay khi rời khỏi cơ thể, trứng được đông lạnh nhanh, bảo quản trong nitơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ C. Phương pháp phổ biến hiện nay là thủy tinh hóa, giúp ngăn chặn sự hình thành các tinh thể băng trong quá trình đông lạnh.

Có nhiều lý do để phụ nữ cân nhắc đông lạnh nhất, song lý do phổ biến nhất là trì hoãn thụ thai, bảo tổn khả năng sinh sản hoặc hiến trứng.

Nhiều người chọn sinh con muộn để theo đuổi sự nghiệp, đặc biệt là ở tuổi 20 đầu 30. Đông lạnh trứng khi còn trẻ sẽ cải thiện tỷ lệ thụ thai thành công. Bên cạnh đó, những bệnh nhân gặp biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, phải điều trị ung thư hoặc mắc hội chứng buồng trứng đa nang, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản cũng được khuyến khích đông lạnh trứng.

Hầu hết bệnh nhân chỉ cảm thấy khó chịu trong thời gian tiêm kích trứng và ngay sau khi lấy trứng. Tuy nhiên, quá trình này vẫn có một số rủi ro. Một số người có thể gặp tình trạng buồng trứng quá kích, xảy ra khi các loại thuốc kích trứng tạo nồng độ hormone, gây phì đại buồng trứng, rò rỉ chất lỏng vào bụng.

Theo nghiên cứu, những người dưới 35 tuổi có nhiều khả năng gặp phải tác dụng phụ này hơn.

Thục Linh (Theo Page Six, Healthline)