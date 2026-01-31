Kpop có khả năng thắng Grammy đầu tiên

Báo Hàn cho rằng "Golden" và "APT." có thể đem về chiến thắng đầu tiên cho Kpop tại Grammy, còn các chuyên gia Mỹ nói khó dự đoán.

Lễ trao giải lần thứ 68 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena vào tối 1/2 giờ Los Angeles (sáng 2/2 giờ Hà Nội). Năm nay, làng nhạc Hàn gây chú ý khi lần đầu có đại diện tranh tài ở nhóm chính gồm Bản thu âm của năm (APT. của Rosé), Bài hát của năm (Golden - nhạc phim Kpop Demon Hunters, APT.) và Nghệ sĩ mới xuất sắc (Katseye - nhóm đa quốc tịch do công ty HYBE tại Hàn Quốc quản lý).

Những bài hát, ca sĩ kể trên cũng lọt vào một số hạng mục khác, giúp Kpop lập kỷ lục có nhiều đề cử nhất từ trước đến nay với 10 khả năng chiến thắng. Năm 2021, BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tham gia cuộc đua Grammy, tranh giải Màn biểu diễn song ca/nhóm xuất sắc cho đĩa đơn Dynamite. Hai năm sau, nhóm góp mặt trong danh sách Album của năm, nhưng với tư cách cộng tác viên của Coldplay cho đĩa đơn Music of the Spheres. Tuy nhiên, BTS chưa được xướng tên.

Các thành viên Katseye chủ yếu hoạt động ở thị trường quốc tế. Năm nay, nhóm tranh giải Nghệ sĩ mới xuất sắc và Màn trình diễn song ca/ ban nhạc xuất sắc. Ảnh: Instagram/ Katseye

Theo Korea Herald, đây là cơ hội gần nhất để Kpop chạm tới giải Grammy đầu tiên, nhất là với APT. và Golden. Trò chuyện với trang tin ngày 30/1, nhà phê bình Lim Hee-yun cho rằng cả hai có nhiều cơ hội chiến thắng nhờ từng duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, được đông đảo khán giả ở mọi độ tuổi và giới tính đón nhận. Chuyên gia cũng đánh giá bản hit của Rosé phù hợp giải Màn song ca/nhóm xuất sắc bởi cô và Bruno Mars gần như hát đồng đều.

Trong khi đó, nhà phê bình văn hóa Jung Deok-hyun chỉ ra Kpop có sự chuyển dịch bản sắc và điều này là một yếu tố có lợi. Ông nhận xét hai bài hát phản ánh thể loại nhạc này đang phát triển, gần theo kịp nhạc pop toàn cầu nên không bất ngờ nếu nhận kèn vàng.

Dù vậy, ông Jung nhận xét Golden là ứng viên mạnh hơn bởi âm nhạc gắn liền phim ảnh đang có sức nặng trên thị trường pop. "Nếu Grammy xem trọng vai trò của bài hát như một bản nhạc phim, cũng như một hiện tượng văn hóa toàn cầu thì đây sẽ là kết quả mang nhiều ý nghĩa", ông nói thêm.

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' MV "Golden". Trong phim, ca khúc là bản hit nhóm nữ thợ săn quỷ dưới vỏ bọc của ban nhạc HUNTR/X. Ngoài đời, bộ ba ca sĩ Mỹ gốc Hàn EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami lồng giọng hát cho các nhân vật. Video: Netflix

Các chuyên gia của trang AP đưa ra góc nhìn khác nhau về việc liệu Kpop sẽ làm nên lịch sử tại sự kiện sắp tới. Theo Bernie Cho - chủ tịch công ty quản lý DFSB Kollective, vấn đề không phải thắng hay không, mà là ai sẽ thắng và giành bao nhiêu giải. Trước đó, ông phân tích Rosé, HUNTR/X và Katseye đại diện một dạng "Kpop hậu thần tượng", có nghĩa các ca sĩ đang thể hiện phiên bản toàn cầu hóa.

"Những ca khúc không nhất thiết chỉ dành cho người Hàn, do êkíp trong nước sáng tác hoặc có xuất xứ từ Hàn Quốc mà đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đây là sự tôn vinh, minh chứng cho tính đa dạng, năng động của dòng nhạc này", ông cho biết.

Ca khúc 'APT' MV "APT." của Rosé và Bruno Mars. Bài hát nhận ba đề cử năm nay, được kỳ vọng giúp Rosé trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên thắng Grammy. Video: YouTube Rosé

Mathieu Berbiguier - học giả ngành Nghiên cứu Hàn Quốc tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) - nhận định các ứng viên năm nay khác trước vì âm nhạc của họ thể hiện tính đại chúng của nhạc pop. Ông cũng nói rất khó dự đoán, nhưng tin rằng Golden có thể được vinh danh.

Trong khi đó, nhà báo chuyên mảng nhạc tại Mỹ - Tamar Herman - nói kết cục này có thể xảy ra hoặc không phụ thuộc cách Kpop đang phát triển và được định nghĩa. "Sau cùng, HUNTR/X là một nhóm nhạc hư cấu đến từ một bộ phim hoạt hình, không ra mắt thông qua hệ thống âm nhạc nội địa. Liệu chiến thắng của họ có đồng nghĩa là thắng lợi của Kpop. Điều này tùy vào cách nghĩ của mỗi người", cô giải thích.

MV "Gabriela" của Katseye có sự tham gia của Jessica Alba MV "Gabriela" của Katseye - một trong những bài hát nổi tiếng của nhóm năm qua. Video: YouTube/ Katseye

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Trong đó, nhóm chính (general field) bao gồm các hạng mục Album của năm, Bản ghi âm của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc, Nhà sản xuất của năm và Nhà soạn lời của năm (hai giải cuối không dành cho nhạc cổ điển).

Năm nay, Rosé, Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Bieber và Sabrina Carpenter thuộc nhóm nghệ sĩ tham gia tiết mục biểu diễn. Trevor Noah là người dẫn chương trình, giữ vai trò này sáu mùa liên tiếp. Đây cũng là lần cuối anh dẫn dắt sự kiện.

Phương Thảo (theo AP, The Korea Herald)