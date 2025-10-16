Kosmen ra mắt quạt thông minh điều khiển giọng nói tiếng Việt

Hai mẫu quạt thông minh mới của Kosmen Eco tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói tiếng Việt, điều khiển qua câu lệnh đơn giản, thuận tiện cho người già, trẻ em.

Kosmen - thương hiệu trong ngành hàng máy hút ẩm và lọc không khí, mới đây cho ra mắt thương hiệu Kosmen Eco với các dòng quạt thông minh, đánh dấu bước mở rộng sang lĩnh vực thiết bị điện gia dụng điều khiển bằng giọng nói.

Sản phẩm mới gồm hai model: Kosmen Eco-F40AI-B và Kosmen Eco-F40AI-W. Cả hai đều tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói tiếng Việt, cho phép người dùng ra lệnh từ xa bằng các câu thoại đơn giản như "bật quạt", "xoay trái phải", "tắt sau 1 giờ"... mà không cần chạm tay hay sử dụng điều khiển. Công nghệ này là một trong những điểm khác biệt của Kosmen Eco so với các dòng quạt thông minh hiện có trên thị trường, vốn chủ yếu sử dụng giao diện điều khiển tiếng Anh hoặc ứng dụng trung gian.

Quạt thông minh Kosmen Eco với gam màu đen tối giản. Ảnh: Kosmen

Theo đại diện Kosmen, tính năng nhận diện ngôn ngữ bản địa giúp thiết bị dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm người dùng, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi – những đối tượng thường gặp trở ngại khi sử dụng công nghệ. Quạt cũng hữu ích trong những tình huống như mẹ đang bế trẻ, nấu ăn... Ngoài ra, sản phẩm cũng sở hữu thiết kế tối giản với hai gam màu trắng - đen, vận hành êm và tiết kiệm điện, phù hợp với không gian sống hiện đại. Quạt còn được trang bị thêm các tính năng như hẹn giờ, 4 chế độ gió, đèn ngủ.

Quạt thông minh Kosmen Eco phù hợp với gia đình nhiều thế hệ. Ảnh: Kosmen

"Chúng tôi muốn tạo nên một phần trong hệ sinh thái sống thông minh – nơi công nghệ giao tiếp với con người theo cách tự nhiên nhất", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Cũng theo đơn vị, quạt thông minh Kosmen Eco hướng đến mô hình gia đình nhiều thế hệ – nơi trẻ nhỏ, người lớn và người cao tuổi cùng chung sống. Sản phẩm kết hợp công nghệ và thiết kế thân thiện, dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Gia đình thư giãn với công nghệ trên quạt thông minh. Ảnh: Kosmen

Ra mắt Kosmen Eco cũng là bước đi chiến lược của Kosmen trong việc xây dựng hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh dành riêng cho người Việt. Hãng đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm thấu hiểu ngôn ngữ, hành vi và nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng trong nước, với triết lý "công nghệ phải phục vụ con người một cách đơn giản và tinh tế".

Hoài Phương