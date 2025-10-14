Korean Air tính mở rộng mạng bay, vận tải hàng hóa tại Việt Nam

Korean Air cho biết Việt Nam là thị trường hàng hóa số một Đông Nam Á, dù ảnh hưởng thuế quan nhưng sản lượng hàng vận chuyển vẫn tăng nhanh.

Tại họp báo ngày 14/0, bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc Quốc gia Korean Air tại Việt Nam, cho biết Việt Nam là thị trường có nhiều điểm đến nhất của hãng trong khu vực Đông Nam Á.

Hiện hãng hàng không này có 5 điểm đến ở Việt Nam kết nối với Hàn Quốc, gồm TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Họ đang tính mở rộng mạng bay ở Việt Nam khi xem xét mở thêm điểm đến mới Quy Nhơn, Huế hoặc Đà Lạt - nơi hiện có các chuyến charter của hãng. Cũng theo đại diện Korea Air, hãng sẽ nối lại các đường bay đến Đà Nẵng và Nha Trang, khai thác tuyến Phú Quốc.

"Việc mở đường bay thường lệ sẽ được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực hạ tầng", Giám đốc quốc gia Korean Air nói.

6 tháng đầu năm, hãng vận chuyển gần 375.000 hành khách giữa hai nước, tăng 4% so với cùng kỳ.

Bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc Quốc gia Korean Air tại TP HCM. Ảnh: Korean Air

Với lĩnh vực vận tải hàng hóa, dù chịu tác động từ biến động thuế quan toàn cầu, hoạt động này của Korea Air chỉ chững lại trong thời gian ngắn. "Thị trường trầm lắng khoảng 2-3 tuần sau các thông tin thuế nhập khẩu của Mỹ, nhưng nhu cầu phục hồi rất nhanh. Điều này cho thấy sức hút và khả năng thích ứng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam", bà Kyoung Hee Kang cho biết.

Thực tế, tăng trưởng của thị trường hàng không Việt Nam đang ở mức cao. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng vận chuyển ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,7% và 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách (tăng 7,6%) và 169.200 tấn hàng hóa (0,2%). Việt Nam cũng thu hút hơn 35 triệu khách quốc tế, 946.200 tấn hàng hóa, tăng 13,5% và 22,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhờ đà tăng trưởng tích cực của thị trường, đại diện Korean Air cho biết kết quả kinh doanh năm nay khả quan hơn dự kiến, với sản lượng hàng hóa tương đương hoặc vượt năm ngoái khoảng 50.000 tấn.

Hà Nội hiện là điểm khai thác hàng hóa lớn nhất của hãng tại khu vực Đông Nam Á, với 11 chuyến bay mỗi tuần. Tại TP HCM, Korean Air duy trì 3 chuyến bay hàng hóa chuyên dụng và khai thác thêm khoang hàng trên các chuyến bay chở khách, khoảng 16.000 tấn hàng xuất khẩu trong năm ngoái. Hệ số tải hành khách trung bình của hãng đạt hơn 90% từ đầu năm đến nay, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực.

Hiện nhiều hãng hàng không trong và ngoài nước tăng tốc mở rộng mảng vận tải hàng hóa tại Việt Nam. Vietnam Airlines lên kế hoạch thành lập hãng hàng hóa chuyên biệt vào năm 2026, đồng thời hợp tác với tập đoàn SATS (Singapore) để xây dựng và vận hành nhà ga hàng hóa tại sân bay Long Thành. Giai đoạn 1 của sân bay này dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026, với terminal hàng hóa có công suất xử lý khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm khi giai đoạn đầu vận hành.

T&T Group đặt mục tiêu xây dựng Vietravel Airlines thành một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh gồm vận chuyển hành khách và mở rộng sang lĩnh vực vận tải hàng hóa hàng không (air cargo).

Theo đại diện Korean Air, họ đang theo dõi sát tiến độ dự án sân bay Long Thành và cùng cơ quan quản lý chuẩn bị cho việc khai thác. "Đây là dự án trọng điểm của Chính phủ Việt Nam, được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics và hàng không hàng đầu khu vực", bà nói.

Ở khối ngoại, ngoài Korean Air, các hãng như DHL Express, Etihad Cargo và SF Airlines cũng đang mở rộng đội bay và tăng năng lực khai thác tại Hà Nội, TP HCM để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng lớn.

Thi Hà