Konox ra mắt dòng chậu rửa đạt tiêu chuẩn châu Âu

Konox giới thiệu dòng chậu rửa Turkey Series nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng inox AISI 304 chuẩn châu Âu, thiết kế tối giản và công năng phù hợp bếp Việt.

Trong bối cảnh người dùng chú trọng hơn đến xuất xứ, độ bền và tiêu chuẩn vật liệu quốc tế, Konox ra mắt sản phẩm mới nhằm nâng tầm trải nghiệm bếp Việt và mở rộng phân khúc chậu rửa cao cấp. Dòng chậu rửa Turkey Series được sản xuất tại một trong những cụm nhà máy lớn nhất châu Âu đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có chuỗi cung ứng thép không gỉ phục vụ cho thiết bị gia dụng, y tế và công nghiệp.

Hình ảnh quảng bá sản phẩm của thương hiệu. Ảnh: Konox

Theo đại diện Konox, lý do lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở khả năng kiểm soát vật liệu theo tiêu chuẩn AISI/EN và quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất khẩu. Dòng sản phẩm sử dụng inox AISI 304 với tỷ lệ Crom - Niken tiêu chuẩn 18/8. Vật liệu này có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường muối axit nhẹ, hạn chế biến màu và giữ độ bóng dài hạn. So với inox 201 hoặc 430, AISI 304 cho độ bền tốt hơn, ít bị oxy hóa và đảm bảo an toàn khi tiếp xúc thực phẩm.

Quá trình sản xuất bao gồm công nghệ dập sâu, xử lý bề mặt bóng mịn và kiểm soát độ dày vật liệu theo từng model. Mỗi sản phẩm đều được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đóng gói, nhằm đảm bảo tính đồng nhất và hạn chế lỗi thường gặp trên các mẫu chậu rửa phổ thông.

Thiết kế là điểm nhấn của Turkey Series khi kết hợp phong cách tối giản châu Âu với nhu cầu sử dụng thực tế của người Việt. Lòng chậu sâu, đáy dốc nhẹ giúp thoát nước nhanh và hạn chế đọng cặn. Bề mặt inox được hoàn thiện dạng bóng mờ theo tiêu chuẩn của nhà máy, phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

Bộ sưu tập chậu rửa bát Turkey Series phù hợp nhiều không gian bếp. Ảnh: Konox

Bộ sưu tập chậu rửa bát Turkey Series gồm 5 mẫu với nhiều kích thước phù hợp với nhiều kiểu bếp, không gian khác nhau. Từ chậu một hố bé cho khu vực bán đảo (Neron 590U, Neron 600T), đến chậu kích thước to hơn dành cho nhà có khu vực bếp rộng (Stelo 780U, Stelo 790) và chậu hai hố cho công năng tách biệt (Vigo 860).

Theo đại diện doanh nghiệp, Konox là thương hiệu chuyên biệt về chậu và vòi bếp, đã có gần một thập niên phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp cho biết luôn theo đuổi chiến lược hợp tác với các nhà máy có công nghệ và vật liệu mạnh tại từng quốc gia nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường. Điều này giúp thương hiệu cân bằng giữa chất lượng, phân khúc giá và sự phù hợp với thói quen sử dụng của mỗi nhóm người dùng.

"Chúng tôi tìm kiếm các đối tác có công nghệ tiên tiến, vật liệu đạt chuẩn quốc tế và sẵn sàng cùng Konox phát triển sản phẩm phù hợp thị hiếu người Việt", đại diện doanh nghiệp nói.