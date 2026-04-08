Kompany: 'Cặp đấu giữa Bayern và Real chưa kết thúc'

Tây Ban NhaDù thắng Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League, HLV Vincent Kompany không yên tâm, kêu gọi các cầu thủ Bayern Munich đừng vội ăn mừng.

"Bất kỳ thắng lợi nào tại Bernabeu đều rất quan trọng. Chúng tôi có lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà", Kompany nói sau trận thắng 2-1 tại Madrid. "Chúng tôi tôn trọng Real vì họ cực kỳ nguy hiểm, nhưng Bayern cũng đã thể hiện điều đó. Đội bóng này luôn có quyền mơ về chiến thắng khi đang chơi tốt. Trận tới, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu về mặt tinh thần và cố gắng tiếp tục thắng ở Munich".

Trên sân Bernabeu, Bayern nhập cuộc tự tin, dẫn 2-0 nhờ các bàn của Luis Diaz và Harry Kane trong vòng 46 phút. Dù để Real gỡ một bàn nhờ cú đá cận thành của Kylian Mbappe, thầy trò Kompany vẫn nắm lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà Allianz ở lượt về.

HLV Kompany trước trận Bayern thắng Real 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 7/4/2026. Ảnh: FC Bayern

Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia vốn nổi tiếng với những màn ngược dòng kinh điển. Trong hành trình vô địch mùa 2021-2022, họ từng liên tiếp thắng ngược PSG (vòng 1/8), Chelsea (tứ kết), Man City (bán kết) rồi hạ Liverpool 1-0 (chung kết). Đến bán kết 2023-2024, Real hòa Bayern 2-2 ở lượt đi và bị dẫn 0-1 ở lượt về tại Bernabeu. Nhưng trong 5 phút cuối, tiền đạo vào sân thay người Joselu lập cú đúp giúp đội bóng Tây Ban Nha thắng ngược. Tới chung kết, họ hạ nốt Dortmund 2-0 tại Wembley.

Vì vậy, khi được hỏi về khả năng ngược dòng của Real, Kompany giữ thái độ thận trọng. "Chúng tôi hiểu rõ đối thủ, nhưng cũng tin vào chính mình. Đánh bại đội bóng mạnh nhất giải đấu luôn là thách thức lớn", HLV 39 tuổi nói. "Tôi vui với kết quả này, nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ không rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức. Nếu tuần sau đội tiếp tục chiến thắng, khi đó niềm vui mới trọn vẹn".

Mbappe đệm cận thành, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Real. Ảnh: FC Bayern

Phía đối diện, HLV Alvaro Arbeloa cho rằng những sai lầm đã khiến đội nhà phải trả giá nhưng vẫn vững niềm tin vào khả năng giật lại vé bán kết. "Chúng tôi để mất bóng hai lần, điều đã được nhắc phải tránh, và trước đối thủ như Bayern, bạn sẽ bị trừng phạt", ông nói.

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng bàn rút ngắn tỷ số của Mbappe mang lại niềm tin lớn cho Real. Theo ông, Real hoàn toàn có thể thắng ngược khi cách biệt chỉ có một bàn. "Nếu thua 0-2, mọi thứ sẽ rất khó, nhưng một bàn thắng giúp chúng tôi duy trì cơ hội", ông nói.

Tiền vệ Aurelien Tchouameni cũng nhấn mạnh toàn đội cần cải thiện nhiều ở lượt về trên đất Đức vào tuần sau. Anh nói: "Chúng tôi muốn thắng tại Munich, nhưng phải làm tốt hơn. Khi bị dẫn trước, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, chúng tôi tự tin có thể tạo nên điều đặc biệt nếu chơi đúng khả năng".

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)