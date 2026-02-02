KOL Trung Quốc bị điều tra 'suy đồi đạo đức' khi mở lớp dạy quyến rũ đàn ông

Trung QuốcChu Nguyên, người tự nhận là "bậc thầy trí tuệ tình dục" đang bị điều tra về cáo buộc làm suy đồi giá trị xã hội khi kiếm gần 4 triệu USD từ các khóa học dạy phụ nữ quyến rũ đàn ông.

Sáng 30/1, Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Vũ Hoa, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, tuyên bố đã phối hợp với sở Công an và Văn hóa, thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra Chu Nguyên; ra lệnh cho bà này ngừng tất cả hoạt động cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến.

Thông tin ban đầu cho thấy, Chu Nguyên, ngoài 40 tuổi, trước đây làm nhân viên ngân hàng, sau đó bỏ việc thành lập Trường Trí tuệ Tình dục Âm Dương. Bà tự xưng là "Bậc thầy trí tuệ tình dục Trung Hoa" và bắt đầu mở lớp.

Các khóa học chủ yếu xoay quanh các chủ đề như "làm thế nào để làm hài lòng đàn ông" và "tăng cường sức quyến rũ của phụ nữ".

Chu Nguyên mở nhiều khóa học nghệ thuật quyến rũ đàn ông, thu về gần 4 triệu USD. Ảnh: Nex Apple

Trong các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội, bà hướng dẫn phụ nữ sử dụng "ánh mắt dài, sâu" và tạo dáng "hình chữ X" để thu hút phái mạnh. Trong số đó, khóa học chinh phục đàn ông, được mô tả là "khóa học quyến rũ hàng đầu", có giá lên tới 100.000 nhân dân tệ (370 triệu đồng).

Các khóa học khác nhau của cô đã thu hút hàng chục nghìn học viên nữ. Doanh thu ước tính đến nay lên tới 24-27 triệu tệ (100 tỷ đồng).

Trí tuệ tình dục hay hạ thấp nữ giới?

Tháng 8 năm ngoái, Chu Nguyên đã tổ chức một trại hè "Khám phá gợi cảm" kéo dài hai ngày tại Hạ Môn, miền nam Trung Quốc, nơi cô và các học viên mặc đồ lót gợi cảm trong khi khám phá "khoa học về khoái cảm cơ thể" và thuyết giảng về trí tuệ tình dục.

Một cựu nhân viên của Trường Trí tuệ Tình dục Âm Dương nói "khá xấu hổ" để đề cập về nội dung khóa học. Học viên đều là những phụ nữ thành đạt, hy vọng cứu vãn hôn nhân sau khi gặp khó khăn trong quan hệ vợ chồng nguội lạnh.

Gần đây, các khóa học về tăng cường sức hấp dẫn giới tính nữ của Chu Nguyên đã lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng của Chu Nguyên cũng đã gây ra một làn sóng phản đối đáng kể.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây thực chất là "lò đào tạo tiểu tam", trong khi những người khác cáo buộc bà dạy phụ nữ "chiều lòng đàn ông" mà đánh mất phẩm giá của họ.

Một người nhận xét: "Chu Nguyên đã khai thác nỗi lo lắng về tình cảm của những phụ nữ thành đạt. Công việc kinh doanh của cô ấy rất dễ rơi vào vùng xám của ngành công nghiệp khiêu dâm".

Người khác cho rằng Chu nguyên che đậy sự hạ thấp phụ nữ dưới vỏ bọc hoa mỹ, song thực chất là biến phụ nữ thành vật thể phục vụ nam giới.

Còn Chu Nguyên khẳng định các bài học được thiết kế để trao quyền cho phụ nữ. Bà cho rằng việc nâng cao trí tuệ tình dục là một cách khẳng định vị thế chủ động của phụ nữ trong các mối quan hệ thân mật.

Từ 23/1, các tài khoản mạng xã hội của bà này đã bị cấm và các bài giảng đều đã bị xóa.

Hải Thư (Theo HK01, SCMP)