KOL giúp xây dựng không gian số an toàn cho giới trẻ

Nhà sáng tạo nội dung có trách nhiệm sẽ là lực lượng tiềm năng, giúp định hướng hành vi trực tuyến, thúc đẩy lối sống lành mạnh cho giới trẻ, theo Ths.BS Nguyễn Thị An.

Nhận định trên được Ths.BS. Nguyễn Thị An, Giám đốc Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt chia sẻ tại tọa đàm "Phát huy ảnh hưởng của KOL trong việc xây dựng không gian số an toàn và lan tỏa lối sống tích cực". Chương trình thuộc khuôn khổ sự kiện Vietnam iContent 2025, diễn ra xuyên suốt ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM.

Diễn giả cho rằng sức ảnh hưởng của nhà sáng tạo nội dung đang lớn hơn bao giờ hết, khi mạng xã hội trở thành "kênh thông tin chính" của thanh thiếu niên. Bác sĩ An cho biết theo nghiên cứu của UNICEF, nhóm 14-15 tuổi tiếp cận Internet nhiều với thời lượng trung bình 5-7 giờ mỗi ngày. Điều này khiến mọi nội dung từ KOL, bao gồm những người sản xuất nội dung trực tuyến có sức ảnh hưởng, định hình xu hướng từ lối sống, thói quen đến các quan điểm sức khỏe, có khả năng tác động trực tiếp đến hành vi của người theo dõi họ.

"Môi trường số hiện nay tồn tại song song thông tin tích cực và tiêu cực, trong đó đối tượng trẻ tuổi dễ bị thu hút bởi nội dung giải trí, những tuyên bố đơn giản hóa hoặc sai lệch", bà An nói.

Ths.Bs. Nguyễn Thị An, Giám đốc Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt chia sẻ tại tọa đàm chiều 29/11. Ảnh: Quỳnh Tùng

Theo đó, nhiều bạn trẻ có xu hướng tin vào KOL, influencer (người có sức ảnh hưởng) hay YouTuber hơn là tài liệu nghiên cứu vì các hình thức truyền tải chính thống đôi khi khô cứng, thiếu hấp dẫn. Điều này góp phần khiến vai trò của người nổi tiếng trở nên quan trọng hơn trong việc định hướng nhận thức và lựa chọn lối sống an toàn.

Một vấn đề đáng lo ngại khác được các chuyên gia đề cập trong tọa đàm là sự xuất hiện tràn lan của nội dung quảng bá sai sự thật về thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Trong video phát tại tọa đàm, các bạn trẻ khẳng định mong muốn "nói không với thuốc lá điện tử", cho thấy nhu cầu thực sự về nguồn thông tin đúng đắn.

Theo bà An, việc các sản phẩm này được quảng cáo theo hướng "ít độc hại hơn", "không gây nghiện" khiến giới trẻ dễ hiểu sai. Trong khi thực tế chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển não bộ và hành vi của thanh thiếu niên.

Trong trường hợp các nội dung này xuất hiện trên kênh của người có sức ảnh hưởng, bác sĩ cho rằng mức độ tác động sẽ càng mạnh mẽ. Bà mong các nhà sáng tạo nội dung và KOL có thể sử dụng thông tin chính xác để tránh vô tình tiếp tay cho thông điệp sai lệch. Đồng thời, mỗi người có thể đóng vai trò cầu nối, giúp đưa thông điệp đúng đắn đến cộng đồng và thúc đẩy các hành vi có lợi cho sức khỏe.

Nguyễn Vũ Hoàng, chủ kênh TikTok Máy bay Vlog, thuộc Schannel, chia sẻ câu chuyện của bản thân về sự tử tế và cái "tâm" khi sản xuất nội dung. Ảnh: Quỳnh Tùng

Từ góc nhìn người làm nội dung, Nguyễn Vũ Hoàng, chủ kênh TikTok Máy bay Vlog, thuộc Schannel, cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn bị cuốn theo cảm giác "mình nói gì cũng đúng" khi nội dung đạt lượt xem cao. Anh thừa nhận sức lan tỏa lớn của mạng xã hội khiến mọi phát ngôn, hành động của KOL dễ trở thành gợi ý hành vi cho người theo dõi.

Do đó, nhà sáng tạo phải luôn tự nhắc mình về trách nhiệm kiểm chứng, tránh sử dụng thông tin gây sốc chưa được xác minh chỉ để giữ người xem. Hoàng cho rằng hạn chế nội dung ở những gì đã kiểm chứng không chỉ bảo vệ người xem mà còn giữ uy tín cho chính nhà sáng tạo.

Bổ sung cho quan điểm trên của Hoàng, bà An cho biết nhiều quốc gia đã phát triển mô hình KOL, KOC làm đại sứ lối sống lành mạnh, phối hợp tổ chức chuyên môn để lan tỏa thông tin sức khỏe chính xác.

Các chiến dịch do HealthBridge triển khai cùng KOL tại Việt Nam, như xây dựng thực đơn ăn uống cân bằng hay thói quen vận động, cho thấy mức độ tương tác hiệu quả hơn so với cách truyền thống. Những nội dung xoay quanh chăm sóc bản thân, ngoại hình khỏe mạnh, lối sống tích cực thường dễ thu hút giới trẻ vì gần gũi với đời sống hàng ngày.

Các chuyên gia đồng tình KOL, KOC có thể mang đến ảnh hưởng tích cực cho người theo dõi nếu chú trọng sản xuất nội dung chất lượng, chính xác. Ảnh: Quỳnh Tùng

Bên cạnh đó, các diễn giả cũng cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay trong thời đại thông tin số là sự cạnh tranh nội dung khoa học với giải trí. "Một bên đòi hỏi nhiều thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin. Trong khi bên còn lại sản xuất nhanh, gần gũi và dễ lan tỏa. Điều này đòi hỏi KOL phải kết hợp sáng tạo và trách nhiệm, dùng ngôn ngữ phù hợp để truyền tải kiến thức mà không làm người xem cảm thấy bị dạy dỗ", bà An nói thêm.

Đồng thời, chuyên gia cũng khuyên gia đình và nhà trường cần hướng trẻ tìm đến các nguồn tin uy tín, tiếp cận thông tin chính xác để tự bảo vệ mình. Kết thúc tọa đàm, các khách mời thống nhất rằng giá trị bền vững của KOL nằm ở sự tử tế và minh bạch trong từng sản phẩm nội dung. Bởi ngoài tạo ra xu hướng, họ còn góp phần định hình một thế hệ trẻ khỏe mạnh, hiểu đúng và sống có trách nhiệm trong không gian số.

Tọa đàm "Phát huy ảnh hưởng của KOL trong việc xây dựng không gian số an toàn và lan tỏa lối sống tích cực" diễn ra trong phiên chiều của sự kiện. Sau đó, vào lúc 19h30 cùng ngày là lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL đã góp mặt ở gala.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Thy An