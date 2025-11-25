Bồn cầu thông minh Leap có cảm biến đóng mở nắp và xả nước tự động với công nghệ xả xoáy Revolution 360 độ, hệ thống khử mùi và nắp ngồi French Curve được sưởi ấm.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Gem Center ngày 31/10, Kohler giới thiệu bồn cầu thông minh Leap tại thị trường Việt Nam. Đại diện thương hiệu cho biết, sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về một không gian phòng tắm tiện nghi, vệ sinh và thẩm mỹ. Leap là sự kết hợp giữa công nghệ làm sạch và thiết kế tinh gọn, hướng đến trải nghiệm sử dụng thoải mái và an toàn trong từng thao tác hằng ngày.

Bồn cầu thông minh Leap tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Kohler

Leap mang đến sự tiện lợi nhờ chế độ tự động đóng/mở nắp và xả nước, giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo vệ sinh hơn trong quá trình sử dụng. Sản phẩm được trang bị nhiều chế độ phun với chức năng: rửa trước, rửa sau, massage và xung nhịp, cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, mang lại cảm giác làm sạch nhẹ nhàng và thoải mái.

Điểm nhấn của bồn cầu thông minh nằm ở khả năng duy trì vệ sinh tối ưu trong quá trình sử dụng. Công nghệ Revolution 360 độ xả xoáy sạch toàn diện, giúp đánh bay mọi vết bẩn, giữ bề mặt luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó, hệ thống khử mùi tự động sau mỗi lần sử dụng giúp không gian phòng tắm luôn thoáng, dễ chịu, phù hợp với gia đình nhiều thành viên hoặc không gian kín.

Kohler ra mắt bồn cầu thông minh Leap Các tính năng thông minh của bồn cầu Leap. Nguồn: Kohler

Tập trung vào sự thoải mái của người dùng, Leap được trang bị nắp ngồi French Curve được sưởi ấm, mang lại cảm giác dễ chịu. Cùng với đó, hệ thống sấy khô bằng khí ấm có thể tùy chỉnh nhiệt độ giúp làm khô nhanh sau khi rửa mà không cần dùng đến giấy như phương thức thông thường, tiện lợi và vệ sinh hơn, đồng thời cũng góp phần giúp bảo vệ môi trường.

Bồn cầu Leap có thiết kế tối giản, thích hợp với nhiều phong cách thiết kế nhà tắm. Ảnh: Kohler

Một trong những ưu điểm nổi bật của sản phẩm là thiết kế liền khối, không két nước với đường nét tối giản, hiện đại, tạo điểm nhấn tinh tế cho phòng tắm mà không phá vỡ tổng thể nội thất. Với độ sâu chỉ 680mm, Leap dễ dàng lắp đặt ở các không gian phòng tắm có diện tích nhỏ gọn, từ chung cư đến căn hộ nhỏ. Đây là lựa chọn linh hoạt cho các không gian cần tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và tiện nghi.

Đại diện nhãn hàng cho biết, Leap thể hiện định hướng phát triển sản phẩm của Kohler trong việc cân bằng giữa công năng, vệ sinh và tính thẩm mỹ. Sản phẩm đáp ứng xu hướng "phòng tắm là không gian thư giãn cá nhân" đang được nhiều gia đình và nhà thiết kế nội thất ưu tiên trong thời gian gần đây. Đặc biệt, Leap sở hữu mức giá cạnh tranh hàng đầu trong phân khúc bồn cầu thông minh hiện nay, mang đến cơ hội trải nghiệm tiện nghi hiện đại cho nhiều người dùng hơn. Sản phẩm này phù hợp cho những người dùng đề cao chất lượng sống, mong muốn tối ưu trải nghiệm chăm sóc cá nhân mỗi ngày.

Được sáng lập từ năm 1873, với hơn 150 năm kinh nghiệm và hơn 60 nhà máy trên toàn thế giới, Kohler là tập đoàn danh tiếng hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực thiết kế, cải tiến và sản xuất sản phẩm phòng tắm và bếp; nội thất cao cấp và gạch. Kohler đã và đang tập trung phát triển theo chiều sâu thông qua những thiết kế được suy tính thấu đáo và ứng dụng công nghệ thông minh, không ngừng nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm của người sử dụng.

Yên Chi