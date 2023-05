Koepka lần thứ ba vô địch major PGA Championship

MỹBrooks Koepka lần thứ ba ẵm cup Wanamaker với điểm -9 tại PGA Championship 2023.

Thêm thắng lợi mới nhất này, Koepka sở hữu năm danh hiệu major ở tuổi 33, sau 11 năm đấu golf chuyên nghiệp. Bốn lần đăng quang trước của anh chia đều cho PGA Championship và US Open giai đoạn 2017-2019.

Với thành quả vừa qua, New York là miền đất lành trong sự nghiệp của Koepka. Bởi đây cũng là nơi golfer Mỹ về nhất US Open 2018 và PGA Championship 2019.

Koepka nâng cup Wanamaker trên sân Oak Hill sáng nay 22/5, theo giờ Hà Nội. Ảnh: PGA Tour

"Tôi yêu New York. Vùng này đã cho tôi nhiều ưu đãi", Koepka nói trong lễ nhận cup Wanamaker cùng 3,15 triệu USD sáng nay, theo giờ Hà Nội. Golfer Mỹ đăng quang sau cuộc đua điểm với Viktor Hovland - ngôi sao người Thuỵ Sỹ trên PGA Tour.

Khi vào vòng cuối trên sân Đông par70 thuộc Oak Hill Country Club ở New York, Koepka ở điểm -6, bỏ cách Hovland một gậy. Kết thúc hố 9, Koepka vẫn duy trì lợi thế đó.

Đến hố 12, Koepka ghi birdie để nâng cách biệt lên hai gậy, lên -8 trong khi đối thủ giữ par. Sang hố 13, kết quả xảy ra ngược lại và Hovland nhờ vậy kéo bất lợi về mức sít sao. Xong hố 15, cục diện này vẫn không đổi. Nhưng ngay hố 16, Hovland "sập hầm", còn Koepka lại birdie.

Hố đó, Hovland phát vào bẫy cát, dùng gậy sắt số 9 để thoát ra nhưng không thành, về sau ghi double bogey. Đó là double bogey đầu tiên cho Hovland kể từ đầu giải và là sơ suất đắt giá.

Nó khiến anh xuống -6, chỉ còn hy vọng mong manh trên đường tìm major đầu tiên trong sự nghiệp vì Koepka lên -10 khi tiếp tục lấy birdie hố 16.

Hai hố còn lại, Koepka lần lượt bogey-par, qua đó ấn định mốc thắng -9, còn Hovland par-birdie để về T2 (-7) với Scottie Scheffler. Đấu thủ này lên ngôi đồng á quân, lĩnh 1,54 triệu USD nhờ âm sâu nhất chặng về đích cũng như cả giải, ở mức -5.

Xong PGA Championship 2023, Scheffler lấy lại ngôi đầu bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR), sau sáu tuần "nhường" cho Jon Rahm, còn Hovland tăng năm bậc, lên thứ sáu. Ở major vừa qua, Rahm về T50 (+7).

Giải do Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ chủ trì từ 1916, theo thể thức đấu hố đến 1958 mới chuyển sang đấu gậy. Sự kiện này gộp Masters, US Open và The Open thành bộ tứ major nam.

Quốc Huy