Jesko Absolut lập kỷ lục tăng tốc 0-400 km/h, sau đó giảm về 0 km/h chỉ trong 25,21 giây.

Bên cạnh kỷ lục tăng-giảm tốc độ 0-400-0, hãng siêu xe Thụy Điển đồng thời thiết lập một kỷ lục mới về khả năng tăng tốc 0-400 km/h chỉ trong 16,77 giây, khẳng định Absolut đang là chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới.

Siêu xe Koenigsegg Jesko Absolut phá kỷ lục tăng-giảm tốc độ Video: Koenigsegg

Để làm nên kỷ lục mới, Koenigsegg xác nhận nhờ vào "chiến lược phần mềm và cải tiến mới" trên Jesko Absolut. Những nâng cấp bao gồm tinh chỉnh nhỏ đối với hộp số Light Speed. Đây là hộp số 9 cấp, trọng lượng siêu nhẹ, ly hợp đa cấp, có thể chuyển số chỉ trong vài mili giây. Đồng thời các kỹ sư điều chỉnh hệ thống quản lý động cơ, bao gồm hệ thống kiểm soát mô-men xoắn mới giúp mang lại sức mạnh ở vùng tua thấp, vì vậy Absolut có lực kéo tốt hơn ở nước ga đầu.

Tuy nhiên hãng vẫn giữ nguyên động cơ 5 lít V8 tăng áp kép, công suất 1.500 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm khi sử dụng xăng E85, giúp xe từ trạng thái đứng yên đạt tốc độ 400 km/h chỉ trong 16,77 giây. Hệ thống phanh gốm carbon phát huy hiệu quả khi giúp Jesko giảm về 0 km/h trong 8,44 giây. Những kỷ lục chính thức này được xác minh tại chỗ bởi các giám khảo từ Racelogic.

Racelogic có trụ sở ở Anh, chuyên thiết kế và sản xuất các hệ thống điện tử để đo lường, ghi nhận, hiển thị, phân tích và mô phỏng dữ liệu từ các phương tiện đang di chuyển.

Siêu xe Koenigsegg lập kỷ lục tăng-giảm tốc độ. Ảnh: Koenigsegg

Kỷ lục mới của Koenigsegg đang là chương mới nhất trong cuộc chiến tốc độ giữa thương hiệu Thụy Điển và thương hiệu Croatia, Rimac. Trước đây, cuộc chiến 0-400-0 km/h bắt đầu từ thành tích 33,29 giây của Koenigsegg Agera RS tại Nevada vào tháng 11/2017. Sau đó, hãng tiếp tục hạ xuống còn 31,49 giây với chiếc Regera vào tháng 9/2019. Rimac tham gia cuộc chiến với thành tích 29,92 giây với chiếc Nevera R tại đường thử ATP Papenburg, Đức.

Gần đây nhất vào tháng 6/2024, Jeko Absolut đạt kỷ lục 27,83 giây do tay đua Lindh cầm lái, nhưng Rimac nhanh chóng tước ngôi vị vào tháng 7/2025 với kỷ lục 25,79 giây. Nhưng hiện nay, Jesko với vài thay đổi nhỏ về phần mềm đã nhanh hơn Rimac Nevera 0,58 giây.

Koenigsegg cho biết một chiếc hypercar dẫn động cầu sau, sử dụng động cơ đốt trong, có thể đánh bại một con quái vật chạy điện, dẫn động 4 bánh với mô-men xoắn cực đại là một thành tựu thần kỳ. Khi đó, hãng đang ám chỉ chiếc Gemera chạy điện, mạnh 2.300 mã lực của hãng sẽ là đối thủ cạnh tranh với Nevera R. Nhưng chỉ với thay đổi phần mềm, chiếc Jesko Absolut đã dẫn đầu.

Trong khi đó, CEO Rimac, Mate Rimac cho biết: "Tôi nghĩ kỷ lục của Nevera R sẽ tồn tại lâu hơn. Nevera R là một con tàu vũ trụ với khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc. Nhưng tôi đoán là cuộc chơi sẽ tiếp tục".

Minh Quân (theo Carbuzz)