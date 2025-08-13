Kodak lo lắng khả năng duy trì hoạt động

'Huyền thoại' 133 năm tuổi Kodak cảnh báo về khả năng duy trì hoạt động nhưng cho biết vẫn có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Trong báo cáo lợi nhuận mới công bố, Kodak cảnh báo không có "nguồn tài chính cam kết hoặc thanh khoản sẵn có" để thanh toán các khoản nợ trị giá 500 triệu USD sắp đến hạn trong 12 tháng tới.

"Những điều kiện này làm dấy lên nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục của công ty", báo cáo nêu. Sau thông tin, mã Kodak giảm gần 20% trên sàn New York hôm 12/8, vốn hóa công ty về dưới 440 triệu USD.

Tính đến ngày 30/6, Kodak còn 155 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Giải thích hôm 12/8, người phát ngôn công ty cho biết cụm từ "khả năng hoạt động liên tục" trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý thực chất là một yêu cầu công bố bắt buộc theo quy trình và hãng vẫn có khả năng thu xếp được nghĩa vụ nợ.

"Kodak tin rằng sẽ có thể trả một phần đáng kể khoản vay trước hạn, đồng thời đàm phán để sửa đổi, gia hạn hoặc tái cấp vốn cho phần nợ còn lại và/hoặc nghĩa vụ cổ phiếu ưu đãi", người phát ngôn nói.

Năm ngoái, Kodak cho biết sẽ chấm dứt chương trình lương hưu cho nhân viên để tập trung nguồn lực trả nợ, theo Wall Street Journal. Giám đốc tài chính David Bullwinkle dự kiến công bố phương án cụ thể vào cuối tuần này và hoàn tất chi trả quyền lợi cho những lao động đã tham gia vào tháng 12.

Trụ sở chính Kodak tại Rochester, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Được George Eastman thành lập năm 1880, Kodak là "huyền thoại" nổi tiếng toàn cầu với các mẫu máy ảnh Brownie, Instamatic cùng những hộp phim màu vàng - đỏ. Họ từng trải qua một thế kỷ thành công với việc sản xuất máy ảnh và phim chụp. Vào thập niên 1970, công ty chiếm tới 90% thị phần phim và 85% thị phần máy ảnh tại Mỹ, theo The Economist.

Vào 1981, doanh thu công ty chạm mốc 10 tỷ USD. Ở thời kỳ đỉnh cao, công ty này có vị thế tương đương Google hay Apple hiện tại, với 145.000 nhân viên trên toàn cầu. Tuy nhiên, Kodak dần lép vế trước các đối thủ Nhật Bản và không theo kịp quá trình chuyển đổi sang công nghệ số trong ngành nhiếp ảnh.

Năm 2012, công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau thời gian dài chịu áp lực từ cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự phát triển của nhiếp ảnh số và gánh nặng nợ nần. Khi nộp hồ sơ theo Chương 11, nợ lên tới 6,75 tỷ USD, với 10.000 chủ nợ.

Công ty bán đi nhiều mảng kinh doanh và bằng sáng chế, đồng thời đóng cửa bộ phận sản xuất máy ảnh từng làm nên tên tuổi hãng. Đến tháng 8/2013, Kodak được một tòa án ở New York chấp thuận kế hoạch thoát tình trạng phá sản. Sau tái cơ cấu, hãng có quy mô nhỏ hơn trước nhiều, chuyên về in ấn thương mại và bao bì.

Năm 2020, Kodak nhận một cơ hội hồi sinh, khi chính phủ Mỹ chọn công ty này để chuyển đổi sang sản xuất nguyên liệu dược phẩm. Họ đang sắp hoàn thiện thêm một nhà máy sản xuất thuốc thuộc danh mục quản lý.

Bất chấp thua lỗ gần đây, Kodak vẫn đặt mục tiêu mở rộng mảng kinh doanh dược. Đồng thời, duy trì sản xuất phim và hóa chất cho doanh nghiệp, cấp phép thương hiệu cho nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Trụ sở tại Rochester (New York, Mỹ), Kodak dự báo thuế quan không tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh vì phần lớn sản phẩm của họ sản xuất ngay tại Mỹ. "Trong quý II, Kodak vẫn tiếp tục có tiến triển theo kế hoạch kinh doanh dài hạn, bất chấp những thách thức từ môi trường bất ổn", Giám đốc điều hành Kodak Jim Continenza nêu.

Phiên An (theo AP, CNN)