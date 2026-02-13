Knauf mở rộng danh mục vật liệu bền vững ngành thạch cao

Knauf Việt Nam bổ sung các vật liệu có Tuyên bố sản phẩm môi trường (EPD) hỗ trợ dễ hoàn thiện hồ sơ công trình xanh, đảm bảo tương thích kỹ thuật và gia tăng giá trị bền vững.

Knauf Việt Nam vừa công bố thêm 10 vật liệu có Tuyên bố sản phẩm môi trường (EPD) gồm: tấm thạch cao cao cấp UltraLight 9 mm, tấm thạch cao StandardShield 12.7mm, tấm thạch cao chịu ẩm cao cấp Ultra MoistShield 9mm, tấm thạch cao chống cháy FireShield 9.5 mm, 12.7 mm và 15.9 mm; khung trần Pro C, Pro V; khung vách nằm SupraWall 94, khung vách đứng SupraWall 92. Đây được xem là bước đi khẳng định nỗ lực lâu dài của doanh nghiệp trong việc minh bạch hóa tác động môi trường của vật liệu xây dựng, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho các dự án theo đuổi tiêu chí công trình xanh tại Việt Nam.

Nhà máy Hiệp Phước sản xuất sản phẩm của Knauf Việt Nam. Ảnh: Knauf Việt Nam

Đại diện Knauf Việt nam cho biết với danh mục mới công bố, Knauf trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành thạch cao tại Việt Nam sở hữu EPD cho cả tấm thạch cao và khung kim loại. Các EPD này thuộc loại III theo tiêu chuẩn ISO 14025, áp dụng phiên bản cập nhật mới nhất EN 15804+A2, hiện được sử dụng rộng rãi tại châu Âu cho vật liệu xây dựng.

Việc có EPD đồng bộ cho cả tấm và khung giúp các đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư dễ dàng lựa chọn trọn bộ giải pháp từ một nhà cung cấp, vừa đảm bảo tính tương thích kỹ thuật (như khả năng chống cháy), vừa bổ sung vật liệu có EPD cho hồ sơ công trình xanh. Điều này đặc biệt hữu ích với các dự án quy mô lớn hoặc các công trình theo đuổi chứng chỉ quốc tế như LEED.

Các sản phẩm tấm thạch cao có EPD từ Knauf. Ảnh: Knauf Việt Nam

Bên cạnh đó, Knauf khẳng định cam kết phát triển bền vững và cung cấp các sản phẩm xanh thông qua việc công bố đầy đủ các tài liệu như EPD, Tuyên bố khí hậu (CD) và Tuyên bố sản phẩm sức khỏe (HPD) giúp gia tăng tính minh bạch, tạo lợi thế cạnh tranh cho các đối tác. Với các dự án áp dụng tiêu chuẩn LEED v4.1, hệ thống tài liệu này hỗ trợ đơn giản hóa hồ sơ và đáp ứng các tiêu chí vật liệu. Trong khi đó, với LEED v5, các giải pháp từ Knauf đã sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới, giúp dự án dễ dàng đạt điểm cho hạng mục tường, vách và trần.

Ngoài lợi ích về môi trường và hồ sơ công trình xanh, Knauf cho biết các công trình lựa chọn hệ giải pháp trần và vách thạch cao đồng bộ từ hãng còn được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 5 năm, góp phần nâng cao độ tin cậy và hiệu quả đầu tư dài hạn.

Nhân viên Knauf Việt Nam tư vấn kỹ thuật sử dụng giải pháp đồng bộ tấm thạch cao và khung xương cho khách hàng. Ảnh: Knauf Việt Nam

EPD (Environmental Product Declaration - Tuyên bố sản phẩm môi trường) là tài liệu được tiêu chuẩn hóa và xác minh bởi bên thứ ba độc lập, cung cấp dữ liệu định lượng về các tác động môi trường tiềm tàng của sản phẩm trong suốt vòng đời. Các dữ liệu này được xây dựng dựa trên phương pháp Đánh giá vòng đời (Life Cycle Assessment - LCA), phân tích toàn diện từ khâu khai thác nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển, sử dụng đến giai đoạn thải bỏ hoặc tái chế.

Các chỉ số quan trọng trong EPD bao gồm tiềm năng nóng lên toàn cầu (lượng phát thải khí nhà kính), mức tiêu thụ tài nguyên nước và mức độ suy giảm tài nguyên thiên nhiên. Theo Knauf Việt Nam, toàn bộ EPD của doanh nghiệp đều được đánh giá bởi tổ chức độc lập và công bố minh bạch trên hệ thống EPD International.

Knauf là một trong những tập đoàn vật liệu xây dựng hàng đầu của Đức với hơn 90 năm kinh nghiệm, hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Knauf cung cấp các giải pháp trần, vách thạch cao và vật liệu hoàn thiện, hướng tới chất lượng cao, ổn định và phát triển bền vững, đồng hành cùng xu hướng công trình xanh.

(Nguồn: Knauf Việt Nam)