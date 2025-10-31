KN Holdings nhận giải nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh

KN Holdings được vinh danh là "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu 2025", nhờ sử dụng năng lượng sạch, quản lý tài nguyên thông minh.

Giải thưởng thuộc khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức tại TP HCM, ngày 29/10. Giải thưởng nhằm ghi nhận các doanh nghiệp xây dựng mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Ông Trương Thanh Tùng, Giám đốc dự án Khu công nghiệp & logictics KN Holdings (giữa) nhận giải thưởng. Ảnh: KN Holdings

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức công bố hạng mục bình chọn "Vì tương lai xanh" (VIPF Green Future Awards) nhằm tôn vinh các chủ đầu tư có định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, sử dụng năng lượng sạch và quản lý tài nguyên thông minh và lan tỏa giá trị phát triển bền vững. Giữa nhiều doanh nghiệp được đề cử, KN Holdings gây ấn tượng nhờ chiến lược phát triển toàn diện và dài hạn, tập trung vào kinh tế xanh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Doanh nghiệp hướng đến mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy hoạch, quản lý và vận hành hạ tầng, đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đại diện KN Holdings cho biết, giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu 2025" cho thấy sự đánh giá tích cực của cộng đồng chuyên môn. Giải thưởng còn cho thấy cam kết của doanh nghiệp trong việc định hình chuẩn mực phát triển mới cho ngành công nghiệp Việt Nam.

Gian hàng của đơn vị tại sự kiện diễn đàn. Ảnh: KN Holdings

Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2025 quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đầu ngành. Sự kiện hướng đến mục tiêu nhằm thúc đẩy xu hướng phát triển công nghiệp bền vững, trong bối cảnh Việt Nam đang đón nhận làn sóng dịch chuyển FDI mạnh mẽ.

Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, KN Holdings đang triển khai các dự án khu công nghiệp quy mô lớn tại Đồng Nai, một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước. Tiêu biểu là hai khu công nghiệp Nam Long Thành và Đông Long Thành, mỗi khu có quy mô giai đoạn 1 khoảng 1.000 ha, được quy hoạch theo mô hình đồng bộ, hiện đại và thân thiện môi trường.

Các dự án này áp dụng giải pháp năng lượng mặt trời áp mái, hạ tầng thông minh và quản lý tài nguyên hiệu quả, hướng đến giảm phát thải carbon và tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng. Bên cạnh đó, KN Holdings cũng định hướng phát triển khu tiện ích và nhà ở cho công nhân, chuyên gia, đồng thời đầu tư trung tâm đào tạo nghề, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực lao động và phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch Tập đoàn KN Holdings và ông Toshiyuki Fukuda, Tổng giám đốc Nippon Koei Việt Nam ký kết hợp tác. Ảnh: KN Holdings

Quá trình quy hoạch và thiết kế được hợp tác với Nippon Koei và Nikke, các đối tác hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực tư vấn và kỹ thuật. Sự hợp tác này bảo chứng cho tiêu chuẩn quốc tế về vận hành và phát triển bền vững, thể hiện định hướng đầu tư bài bản và dài hạn của KN Holdings trong việc kiến tạo không gian công nghiệp xanh và thông minh, sẵn sàng đón dòng vốn FDI chất lượng cao.

Năm 2024, doanh nghiệp từng được trao danh hiệu tương tự. Việc tiếp tục được vinh danh trong năm nay cho thấy chiến lược bền vững và sự kiên định trong quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh. Theo đại diện đơn vị, nếu giải thưởng năm 2024 ghi nhận những bước khởi đầu trong quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh, thì thành tựu năm nay cho thấy KN Holdings đã định hình được hệ giá trị, quy chuẩn và hành động cụ thể cho hành trình này.

Với tầm nhìn trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong phát triển bất động sản công nghiệp bền vững tại Việt Nam, công ty mang đến những dự án chất lượng cao, hạ tầng hiện đại. Đơn vị cũng đặt mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiệu quả năng lượng, thân thiện môi trường và gắn kết cộng đồng.

Hoàng Đan