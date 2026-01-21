KN Holdings hợp tác Kocham đầu tư khu công nghiệp tại Đồng Nai

KN Holdings cùng Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) ký hợp tác thúc đẩy kết nối đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận khu công nghiệp tại Đồng Nai.

Biên bản ghi nhớ được ký ngày 16/1, bởi ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Kocham và bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KN Holdings. Thỏa thuận nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ kết nối đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp do KN Holdings phát triển tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác, hai bên kỳ vọng mở rộng các kênh kết nối, giúp nhà đầu tư tiếp cận hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại, phù hợp định hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Trọng tâm của thỏa thuận là các khu công nghiệp KN Industrial City do KN Holdings đầu tư và phát triển tại tỉnh Đồng Nai. Dự án là mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, được định hướng theo tiêu chuẩn sinh thái của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO). Các khu công nghiệp này được đầu tư hạ tầng đồng bộ, ứng dụng năng lượng sạch và tích hợp các tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp cùng người lao động, gồm khu lưu trú công nhân, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Kim Nyoun Ho và bà Lê Nữ Thùy Dương ký biên bản hợp tác. Ảnh: KN Holdings

Đại diện doanh nghiệp cho biết, KN Industrial City thuộc số ít mô hình khu công nghiệp tại Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Định hướng này phù hợp cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26 cùng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

KN Holdings và Kocham thống nhất tập trung hợp tác theo ba định hướng chính. Trước hết là hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc ổn định hoạt động sản xuất và từng bước mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tiếp theo là thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đối tác và hệ sinh thái công nghiệp trong các khu công nghiệp KN Industrial City. Đồng thời, hai bên cùng đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và các cơ quan quản lý, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Phối cảnh Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: KN Holdings

Đại diện Kocham đánh giá cao định hướng phát triển của KN Holdings, đặc biệt là cách tiếp cận hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng. Hiệp hội tích cực hỗ trợ các hội viên, nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu vực phía Nam, trong việc tìm hiểu và kết nối đầu tư vào hệ sinh thái khu công nghiệp do KN Holdings phát triển.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, hai bên đặt mục tiêu triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội tại địa phương. Các nội dung được đề cập gồm hoạt động thiện nguyện, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cộng đồng dân cư tại Đồng Nai.

Đại biểu hai bên tại sự kiện. Ảnh: KN Holdings

Theo đại diện KN Holdings, lễ ký kết biên bản ghi nhớ kỳ vọng tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới. Sự kiện đồng thời thể hiện cam kết của công ty trong việc đồng hành nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững.

Hoàng Đan