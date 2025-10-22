KN Cam Ranh ra mắt phân khu Parasol Premium tại CaraWorld

Khánh HòaPhân khu Parasol Premium tại siêu đô thị CaraWorld, Cam Ranh mang đến quỹ căn giới hạn và chiến lược bàn giao ngay, hướng đến nhà đầu tư muốn sớm đưa tài sản vào khai thác.

Chủ đầu tư KN Cam Ranh vừa hợp tác cùng BHS Property (phát triển kinh doanh) và MapGate (triển khai kinh doanh) tổ chức chuỗi sự kiện ra mắt phân khu Parasol Premium, mang tên Sneak Show tại Hà Nội và TP HCM, thu hút sự tham dự của hàng trăm đại lý phân phối chiến lược trên toàn quốc.

Theo chủ đầu tư, Parasol Premium là quỹ hàng để dành, được giới thiệu khi hạ tầng, tiện ích tại khu đô thị đã sẵn sàng đi vào vận hành.

Sự kiện Sneak Show - Công bố thông tin Parasol Premium thu hút hơn 80 đại lý phân phối tại TP HCM. Ảnh: CĐT

Parasol Premium là phân khu có nhiều công viên nhất trong toàn dự án CaraWorld, ưu tiên mang đến không gian xanh và các tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng. Vị trí của quỹ căn đồng thời là lợi thế giúp gia tăng giá trị và tối ưu khả năng khai thác.

Mỗi căn đều đối diện công viên, hồ cảnh quan hoặc hồ bơi, nằm trên trục đại lộ rộng 24-28 m, thuận lợi tiếp cận dòng khách và dịch vụ. Các căn gần công viên thường là lựa chọn ưu tiên của khách lưu trú nhờ không gian thoáng; các căn mặt đại lộ có thể đồng thời kinh doanh và cho thuê lưu trú, đa dạng phương án khai thác.

Chủ đầu tư KN Cam Ranh phát biểu trong sự kiện Sneak Show - Công bố thông tin Parasol Premium tại Hà Nội. Ảnh: CĐT

Sản phẩm được bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn khách sạn, giúp rút ngắn thời gian đưa vào vận hành và hạn chế phát sinh chi phí hoàn thiện. Theo đó, tài sản có thể nhanh chóng được đưa vào khai thác, tạo ra nguồn thu ổn định. Đại diện chủ đầu tư cho biết, kinh nghiệm ra mắt Parasol năm 2022 với mức hấp thụ 1.400 sản phẩm trong 4 tháng là cơ sở để kỳ vọng đợt giới thiệu mới, trong bối cảnh quỹ căn giới hạn và nhiều tiện ích trọng điểm đã bắt đầu vận hành. Hai tiểu khu SunPark và Nikko cũng mở ra đa dạng lựa chọn phong cách từ Singapore hiện đại đến nét an yên Nhật Bản.

Theo chủ đầu tư, thời điểm công bố Parasol Premium trùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh xây dựng các đại tiện ích tại CaraWorld. Trong đó, việc thông tuyến đại lộ Ngọc Trai kết nối dự án với sân bay Cam Ranh giúp rút ngắn quãng di chuyển từ sân bay đến nơi lưu trú chỉ trong vài phút, kỳ vọng tăng trải nghiệm của du khách và hiệu quả khai thác lưu trú tại dự án.

Phối cảnh Parasol Premium - công viên vịnh mặt trời giữa CaraWorld. Ảnh: CĐT

Bối cảnh thị trường du lịch địa phương cũng là một yếu tố hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa (cũ) đón 6,2 triệu lượt khách, trong đó có 2,6 triệu khách quốc tế. Sân bay Cam Ranh đón 3,5 triệu lượt khách quá cảnh. Với vị trí gần sân bay và quần thể vui chơi - nghỉ dưỡng, Parasol Premium được kỳ vọng hưởng lợi từ nguồn khách này.

Tại CaraWorld, ngoài KN Golf Links lọt top 10 sân golf vận hành hiệu quả nhất cả nước, vừa qua, cổng chào, công viên - quảng trường biển đến tổ hợp nhà hàng siêu thị và cà phê phong cách Italy cũng đã hoạt động và trở thành điểm đến yêu thích của du khách.

Sắp tới, chủ đầu tư dự kiến đưa vào vận hành thêm các hạng mục gồm khu ẩm thực hải sản, quán cà phê ngắm cảnh, câu lạc bộ thể thao biển, trung tâm spa, khu thú cưng, khu ẩm thực và công viên nước. Sự hoàn thiện dần của hệ sinh thái được xem là yếu tố thúc đẩy gia tăng sức hút điểm đến và hỗ trợ công suất thuê.

Theo chủ đầu tư, quỹ đất ven biển tại Bãi Dài dành cho sản phẩm sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm. Với vị trí trong quần thể tiện ích đã vận hành, sản phẩm sẵn sàng bàn giao khai thác sớm và hạ tầng liên kết sân bay, Parasol Premium hướng đến nhu cầu đầu tư bền vững, giá trị nắm giữ dài hạn, mang lại hiệu quả dòng tiền kép ngay từ thời điểm sở hữu.

Song Anh