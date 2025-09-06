KN Cam Ranh đạt doanh thu hơn 1.500 tỷ nửa đầu năm

KN Cam Ranh ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm hơn 1.500 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 94 tỷ, lần lượt tăng 73% và 17% so với cùng kỳ 2024, nhờ dấu hiệu phục hồi của thị trường.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt được cao hơn doanh thu thường niên giai đoạn 2023 trở về trước. Về tổng tài sản, tại cuối quý II/2025 đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng 25,5% so với đầu năm, đạt 41.409 tỷ đồng.

Cơ cấu tài chính cũng có chuyển biến tích cực khi tỷ lệ nợ vay và thuê tài chính giảm còn 18,5%, từ mức 24% của năm 2024. Công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo nguồn lực để vận hành và mở rộng dự án với số dư tiền mặt hơn 1.700 tỷ đồng vào cuối quý II/2025.

Bãi biển Carabeach hút đông đảo du khách, cư dân tham gia hoạt động ngoài trời. Ảnh: KN Cam Ranh

KN Cam Ranh là chủ đầu tư của dự án CaraWorld tại Cam Ranh với tổng vốn đầu tư hơn 46.371 tỷ đồng. Trong khuôn khổ dự án, nhiều hạng mục đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành, gồm chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Wyndham Grand với 327 phòng cùng sân golf 27 hố KN Golf Links do Greg Norman thiết kế.

CaraWorld đã giới thiệu ra thị trường phân khu Sông Town với các sản phẩm biệt thự mang cảm hứng kiến trúc từ ba nền văn hóa Maroc, Hy Lạp và Ả Rập, vào cuối năm 2024. Theo đại diện chủ đầu tư, phân khu này hút sự quan tâm của khách hàng nhờ kết hợp giữa phong cách thiết kế độc đáo, pháp lý sở hữu lâu dài và vị trí chiến lược gần sân bay Quốc tế Cam Ranh. Công ty đang triển khai giai đoạn hai của Sông Town, đặt mục tiêu tiêu thụ hết toàn bộ sản phẩm phân khu này trong năm 2025.

Song song hoạt động kinh doanh, CaraWorld cũng liên tục bổ sung hệ thống tiện ích nhằm gia tăng giá trị cho cư dân và du khách. Nhiều hạng mục như công viên bãi biển, nhà hàng đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Dự kiến trong giai đoạn 2025-2026, dự án sẽ tiếp tục đưa vào vận hành loạt tiện ích giải trí, dịch vụ khác.

Đặc biệt, những sự kiện cộng đồng, hoạt động thể thao và giải trí liên tục được tổ chức ngay tại khu đô thị trong thời gian gần đây, hút đông đảo du khách, cư dân và người dân địa phương tham gia. Các sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh dự án, mang lại sự sôi động, nâng cao sức hút của CaraWorld trên thị trường.

Đại diện KN Cam Ranh nhấn mạnh, với kết quả kinh doanh khả quan, tình hình tài chính ổn định cùng định hướng phát triển bài bản, đơn vị sẽ phát triển vượt bậc trong năm nay. Dự án CaraWorld hướng đến trở thành là một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu tại Cam Ranh, thành điểm sáng của thị trường bất động sản trong bối cảnh xu hướng phục hồi.

Hoàng Đan