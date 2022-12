KLPGA Tour trở lại Việt Nam

Đấu trường golf nữ chuyên nghiệp Hàn Quốc mở lại giải tại Việt Nam với tên mới PLK Pacificlinks Championship, trên sân Twin Doves, Bình Dương sau hai năm hoãn vì Covid-19.

Sân Twin Doves, Bình Dương sẽ đăng cai PLK Pacificlinks Championship giữa tháng 12 này. Ảnh: Twin Doves Golf Course

Giải có ba vòng diễn ra từ ngày 16 đến 18/12, dự kiến quy tụ gần 100 golfer tranh quỹ thưởng 13 tỷ đồng trong đó 2,58 tỷ cho nhà vô địch. Tổ chức chủ quản KLPGA dành bốn suất cho đại diện golf bản địa, do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đề cử. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thái Dương - phó Tổng thư kí VGA phụ trách golf chuyên nghiệp, các golfer Việt Nam sẽ không dùng bốn suất đặc cách này, vì đang bận tập trung thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc trên sân Tuần Châu, Quảng Ninh từ ngày 13 đến 16/12.

KLPGA Tour lần đầu đến Việt Nam hồi tháng 3/2016 với giải The Dalat at 1200 Ladies Championship, quỹ thưởng 9,25 tỷ đồng ở Đơn Dương, Lâm Đồng với chức vô địch thuộc về Cho Jeong Min ở điểm -5. Lúc đó, sân đăng cai vừa hoàn chỉnh 18 hố, loại par72 do tượng đài golf châu Á Kyi Hla Han thiết kế lại từ 9 hố có sẵn. Sự kiện KLPGA Tour tại Lâm Đồng năm ấy cũng có hai đấu thủ về sau vô địch major – Ko Jin Young và Kim A Lim. Ko ẵm Chevron và Evian Championship cùng năm 2019, còn Kim đoạt Women’s US Open 2020.

Từ 2017 đến 2019, KLPGA Tour liên tục chọn Twin Doves để tổ chức giải với danh xưng Hyosung Championship. Cả ba kỳ đều có quỹ thưởng 13 tỷ đồng và đều là sự kiện kết thúc lịch đấu. Kỳ sắp tới cũng sẽ hạ màn KLPGA Tour 2022.

Sân Twin Doves có tổng cộng 27 hố, chia thành ba cụm nhưng khi ghép vòng chuẩn đều thuộc par72. Trong ba nhà vô địch KLPGA Tour trên sân này, Lee Da Yeon đạt thành tích cao nhất ở điểm -11 hồi 2019.

Trong bốn lần mở giải ở Việt Nam trước đây, tổ chức chủ quản KLPGA Tour hai lần mời đại diện trong nước, tối đa 4 suất. Nhưng chưa ai qua cắt loại khi thử sức ở các kỳ 2016 và 2017.

Quốc Huy