KLPGA Tour tái đấu

Năm 2016, KLPGA Tour đến Việt Nam bằng giải The Dàlat at 1200 Ladies Championship ở sân golf cùng tên do danh thủ châu Á Kyi Hla Han thiết kế. Sân toạ lạc ở hồ Đạ Ròn, gần thành phố Đà Lạt. Từ năm 2017, KLPGA Tour chọn sân Twin Doves ở Bình Dương làm điểm đến. Trong lịch trình năm nay, sân này lần thứ tư đăng cai Hyosung Championship từ 4-6/12, với quỹ thưởng 574.000 USD.