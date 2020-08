Klopp nhắc lại kế hoạch tấn công Ngoại hạng Anh

HLV Jurgen Klopp một lần nữa không dùng từ "bảo vệ" mà tuyên bố Liverpool sẽ tấn công nhằm vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2020-2021.

"Chúng tôi sẽ không cố gắng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh, mà sẽ tấn công giành chức vô địch tiếp theo. Đó là sự thật", Klopp nhấn mạnh trên Sky Sports hôm 28/8. "Chúng tôi sẽ không thay đổi cách tiếp cận. Đó là điều chúng tôi luôn làm và không có lý do gì để thay đổi. Động lực không phải là vấn đề của chúng tôi. Tôi biết đội bóng này sẽ không ngừng cố gắng. Tôi không mong đợi mọi thứ sẽ đến với mình. Tôi không bao giờ mong đợi điều đó. Tôi chỉ mong đợi cống hiến mọi thứ và mong đợi các cầu thủ cũng làm được điều đó".

Klopp giành Ngoại hạng Anh mùa trước với 99 điểm, chỉ kém một điểm so với kỷ lục năm 2018 của Man City. Ảnh: Reuters.

Đây là lần thứ hai Klopp chia sẻ về ý đồ "tấn công" giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020-2021. Ông tiết lộ lần đầu vào hôm 1/7, khi Liverpool mới giành Ngoại hạng Anh 2019-2020.

Dưới sự dẫn dắt của Klopp, trong vòng năm năm, Liverpool đi từ một đội bóng ngoài cuộc đua đến ngai vàng. Họ thực sự bùng nổ từ mùa 2018-2019, khi giành xếp thứ hai Ngoại hạng Anh với 97 điểm và giành Champions League. Ở mùa tiếp theo, 30 năm chờ đợi chức vô địch Anh kết thúc một cách ngọt ngào khi Liverpool cán đích với 99 điểm.

Với tư cách nhà vô địch, nhất là đội vô địch lần đầu tiên trong một thời gian dài, Liverpool có thể trở thành mục tiêu đánh bại của mọi đối thủ. Tuy nhiên, Klopp đã quen với điều này. Bản thân Liverpool cũng quen với việc đối đầu với thách thức, nhất là khi vào sân với tư cách đội bóng Anh thành công nhất trên đấu trường châu Âu.

Nhà cầm quân người Đức chia sẻ: "Khi tôi đến đây, tôi thực sự ngạc nhiên rằng một trận đấu với Liverpool có ý nghĩa như thế nào đối với các đội khác, ngay cả khi chúng tôi không còn là Liverpool của quá khứ, chỉ đứng thứ bảy hay thứ tám Ngoại hạng Anh. Khi chúng tôi đến sân của họ, tôi vẫn luôn nghĩ: 'Chà, họ thực sự có một hành động thích đáng'. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Do đó, tôi không chắc chúng tôi có thể trở thành mục tiêu lớn hơn của đối thủ so với mùa trước. Mọi đối thủ đều muốn đánh bại chúng tôi. Rõ ràng là họ có lý do chính đáng. Dù không nhiều đội có khả năng làm được, tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi. Nếu chúng tôi nghĩ rằng, vì chúng tôi là nhà vô địch mà họ muốn đánh bại chúng tôi nhiều hơn, thì chúng tôi đã đánh mất phần nào về cách tiếp cận, tâm trạng và thái độ. Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó".

Tối 29/8, Liverpool sẽ khởi động cho mùa giải mới bằng trận tranh Siêu Cup Anh với Arsenal. Ngày 12/9, họ sẽ bắt đầu "tấn công" Ngoại hạng Anh 2020-2021 bằng trận tiếp tân binh Leeds United, trước khi làm khách trên sân Chelsea ở vòng hai.

Vòng 1 Thứ Bảy, 12/9

(giờ Hà Nội) Fulham - Arsenal, 18h30

Crystal - Southampton, 21h

West Ham - Newcastle, 21h

Liverpool - Leeds, 23h30 Chủ nhật, 13/9

West Brom - Leicester, 20h

Tottenham - Everton, 22h30 Thứ Ba, 15/9

Brighton - Chelsea, 2h

Sheffield - Wolves, 2h

Thanh Quý (theo Sky Sports)