Klopp mừng cho thủ môn số hai của Liverpool

AnhHLV Jurgen Klopp rất cân nhắc trước khi trao cơ hội cho thủ môn trẻ Caoimhin Kelleher ở trận chung kết Cup Liên Đoàn với Chelsea tối 27/2.

Kelleher (giữa) chia vui cùng thủ môn số một Alisson Becker (phải) và các thành viên Liverpool. Ảnh: Daily Mail.

"Ngay cả trong bóng đá chuyên nghiệp, vẫn nên có khoảng trống cho cảm xúc", HLV Klopp khẳng định sau trận đấu trên sân Wembley. "Caoimhin Kelleher là một thủ môn trẻ và đã góp mặt ở mọi đấu trường mùa này. Tôi phải làm gì trong việc lựa chọn giữa Caoimhin và Alisson Becker. Trong tôi có hai hình ảnh: một HLV chuyên nghiệp và một con người. Lần này con người đã thắng. Caoimhin xứng đáng với sự lựa chọn của tôi".

Kelleher là một trong những cầu thủ nổi bật nhất hôm qua. Thủ môn 23 tuổi người Ireland giúp Liverpool giữ sạch lưới trong 120 phút thi đấu, trong đó có pha cản phá quyết định trước Romelu Lukaku. Ở loạt luân lưu, chính anh sút quả quyết định đem lại chiến thắng 11-10 cho Liverpool. "Ở trung tâm tập huấn của chúng tôi có một bức tường in hình của mọi thủ môn đã giành danh hiệu cùng CLB, và Caoimhin sẽ góp mặt ở đó. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng", Klopp nói thêm.

Trước khi giành Cup, Liverpool đã chơi một trận cầu hấp dẫn với Chelsea. Đội bóng của Klopp kiểm soát bóng 54%, tung 20 cú dứt điểm - so với 11 đối thủ. Tuy hiên, đây mới là lần thứ ba Liverpool không ghi bàn mùa này, sau trận thua Leicester 0-1 ở Ngoại hạng Anh và trận hòa Arsenal 0-0 ở bán kết lượt đi Cup Liên đoàn. Klopp cho biết: "Tôi rất vui khi mọi người ăn mừng điều gì đó như thế này. Chelsea mạnh khó tin. Chúng tôi ngang tài ngang sức. Chúng tôi cần may mắn và chúng tôi đã gặp may".

Liverpool sẽ sớm quay lại sân cỏ bằng trận gặp Norwich ở vòng năm FA Cup ngày 2/3. Điều này khiến Klopp không hài lòng: "Chúng tôi sẽ lại chơi vào thứ Tư tuần tới. Đó là điều mà tôi không thể tin nổi. Nó sẽ bị ảnh hưởng vì trận chung kết tối nay".

Loạt đá luân lưu ở chung kết Cup Liên đoàn Anh 2022 Loạt đá luân lưu giữa Chelsea và Liverpool.

Thanh Quý (theo Daily Mail)