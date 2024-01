Klopp: 'Liverpool phải quên việc tôi sắp rời đi'

AnhSau trận thắng Norwich 5-2 ở vòng bốn Cup FA, HLV Jurgen Klopp thừa nhận phải kiểm soát cảm xúc, nhưng muốn CĐV và học trò quên đi việc ông sẽ rời Liverpool vào cuối mùa.

"Thật tuyệt khi người hâm mộ thể hiện tình yêu của họ với tôi và toàn đội cần bầu không khí như vậy trên sân", Klopp nói sau trận đấu trên sân Anfield tối 28/1. "Nhưng chúng tôi cần những khán đài ủng hộ toàn đội chứ không phải chỉ nghĩ về HLV. Chúng ta cần quên đi điều đó trong thời gian tới và tấn công từng đối thủ một cách điên cuồng".

Hôm qua là trận đầu tiên của Liverpool sau khi HLV người Đức thông báo chia tay CLB vào cuối mùa. Các CĐV chủ nhà đã đến kín sân Anfield, nhiều người mang theo biểu ngữ tri ân Klopp. Trước giờ bóng lăn, họ đồng thanh hát vang ca khúc truyền thống của CLB "You’ll Never Walk Alone", rồi hát vang bài hát kinh điển "I Feel Fine" của The Beatles khi vào trận. Klopp đôi lúc nghẹn ngào, có vẻ rớm nước mắt trước tình cảm của người hâm mộ. Klopp sau đó yêu cầu các CĐV ngừng hát vang "Jurgen là màu đỏ".

"Công việc của tôi, và nó không phải là điều dễ dàng nhất, là lấy lại bình tĩnh", HLV 56 tuổi bày tỏ. "Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Tôi không làm từ gỗ đâu nên vẫn rất cảm xúc. Tôi đã nói cách đây không lâu rằng 'đừng hát bài hát đó trong trận'. Như vậy là CĐV không còn nghe tôi nói nữa, vậy là tốt rồi".

HLV Liverpool Jurgen Klopp dặn dò học trò James McConnell trong trận thắng Norwich City 5-2 ở vòng bốn Cup FA trên sân Anfield ngày 28/1/2024. Ảnh: AP

Dưới bầu không khí rực lửa tại Anfield, Liverpool áp đảo khi kiểm soát bóng 72%, dứt điểm 19 lần với bảy pha trúng đích. Chủ nhà ghi năm bàn nhờ công Curtis Jones, Darwin Nunez, Diogo Jota, Virgil van Dij và Ryan Gravenberch, còn hai pha lập công của Norwich được ghi bởi Ben Gibson và Borja Sainz chia đều cho mỗi hiệp.

Klopp cho rằng Liverpool thi đấu hơi chậm trong hiệp một nhưng vẫn có màn trình diễn tốt. HLV người Đức ca ngợi những cầu thủ trưởng thành từ học viện là Conor Bradley, Jarell Quansah, James McConnell đều để lại ấn tượng mạnh.

Klopp cũng xem đây là chiến thắng hoàn hảo khi các trụ cột Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai tái xuất sau chấn thương và đều vào sân trong hiệp hai. Ông xem đây là cú hích khi Liverpool sẽ có liền hai trận khó khăn gặp Chelsea ngày 31/1 và Arsenal ngày 4/2 tại Ngoại hạng Anh. "Mỗi phút họ góp mặt trên sân đều thực sự quan trọng và điều đó cũng giúp toàn đội xoay tua, chia sẻ cường độ thi đấu", ông bày tỏ.

Vượt qua Norwich, Liverpool duy trì tham vọng giành cú ăn bốn mùa này. Họ sẽ gặp Watford hoặc Southampton ở vòng năm Cup FA ngày 28/2, đại chiến Chelsea ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley ngày 25/2, đã góp mặt ở vòng 1/8 Europa League và hiện giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy