Klopp: 'Bình thường, Liverpool chẳng kém Man City xa đến vậy'

HLV Jurgen Klopp cho rằng bối cảnh bất thường mùa này khiến Liverpool của ông bị Man City bỏ xa trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.

"Hẳn tất cả chúng ta đều đồng ý, và tôi nghĩ Pep Guardiola cũng nhất trí rằng, trong một mùa giải bình thường với hai đội, sẽ không có chuyện chúng tôi kém họ tới 16 điểm như lúc này", tờ Goal dẫn lời Klopp hôm 19/2.

Klopp chỉ kiếm được một điểm trong hai lần đấu trí với Guardiola tại Ngoại hạng Anh mùa này. Liverpool hoà 1-1 trên sân Man City ở lượt đi, nhưng thua đậm 1-4 trên sân nhà Anfield. Ảnh: Reuters

Liverpool mùa trước vô địch Ngoại hạng Anh với 99 điểm, nhiều hơn Man City tận 18 điểm. Nhưng sau 24 vòng mùa này, thầy trò Klopp tụt xuống thứ sáu, trong khi Man City, sau khởi đầu chệch choạch, đã bứt phá mạnh mẽ, với 12 trận gần nhất toàn thắng để lên dẫn đầu với 16 điểm nhiều hơn nhà ĐKVĐ.

"Thực tế là như vậy, và chúng tôi phải chấp nhận. Mùa này, chúng tôi không còn quan tâm tới việc có thể thu hẹp đến chừng nào cách biệt với Man City. Ưu tiên giờ chỉ là Liverpool sẽ có thể tiến lên bao xa trên bảng điểm. Chừng ấy là đã quá đủ nhiều việc để làm rồi. Chúng tôi không ở vị thế có thể nghĩ làm cách nào để vượt Man City, hay trở lại là đội bóng hay nhất Ngoại hạng Anh", Klopp nói thêm.

Một trong những lý do quan trọng khiến Liverpool sa sút mùa này là chấn thương của quá nhiều vị trí quan trọng, trong đó có bộ ba trụ cột hàng thủ, gồm Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip. Trong bối cảnh ấy, Klopp cho rằng mục tiêu của Liverpool chỉ là thi đấu tốt nhất trong khả năng, và cần tập trung tối đa vào đó.

Ông nói: "Chúng tôi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi đang có cơ hội đó. Nếu chừng ấy là đủ giúp chúng tôi trở lại vị thế số một, thì chứng tỏ như thế là đủ tốt. Còn nếu có một đội mạnh hơn Liverpool, thì đó là quy luật vận động của thể thao đỉnh cao. Chúng tôi đâu thể làm gì hơn ngoài trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và chúng tôi sẽ cùng nhau làm điều đó".

Tuy nhiên, Klopp cũng nhấn mạnh rằng Liverpool cần cả may mắn, dù chỉ để trở lại là phiên bản tốt nhất của đội. Ông giải thích: "Tất nhiên, chúng tôi cần một chút may mắn nữa. Ở đây là may mắn với các chấn thương. Nếu có được điều đó, đội sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu".

Chấn thương của các trụ cột như Matip (trong ảnh) khiến Liverpool luôn trong tình trạng phải giật gấu vá vai từ đầu mùa này. Ảnh: Reuters

Bên cạnh bộ ba trung vệ tốt nhất - Van Dijk, Gomez và Matip, Liverpool còn bị suy yếu vì nhiều trụ cột khác thay nhau dính chấn thương từ đầu mùa. Số này gồm Diogo Jota, Thiago Alcantara, Naby Keita, Fabinho, Jordan Henderson, Alisson và Trent Alexander-Arnold. Klopp nhiều lần phải dùng tiền vệ trung tâm Jordan Henderson và tiền vệ phòng ngự Fabinho đá cặp trung vệ, kéo theo sự suy yếu ở tuyến giữa.

Trong tháng 1/2021, Liverpool phải tăng cường hàng thủ bằng hai bản hợp đồng Ozan Kabak và Ben Davies. Chỉ mới Kabak được sử dụng, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu sau hai lần ra sân. Do Fabinho và cả James Milner đều không kịp bình phục, Klopp nhiều khả năng sẽ phải dùng tiếp Kabak đá cặp với Henderson ở trận derby Merseyside trên sân Everton hôm nay.

Nhật Tảo (theo Goal)