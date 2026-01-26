KLC Seafood nhận giải 'Sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc gia'

KLC Seafood được vinh danh nhờ mô hình phát triển bền vững, chuẩn hóa chất lượng và minh bạch chuỗi cung ứng thủy hải sản.

KLC Seafood vừa được xướng tên ở hạng mục "Sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc gia 2026" tại lễ công bố "Thương hiệu mạnh quốc gia - Vietnam Top Brands Award" lần thứ 11, vào ngày 25/1, ở Dinh Độc Lập, TP HCM. Chương trình do Viện Nghiên cứu đánh giá chất lượng doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực tổ chức.

Bà Đặng Thị Hương Giang (áo dài đỏ), đại diện KLC Seafood, nhận danh hiệu "Sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc gia 2026" tại lễ công bố tổ chức ở Dinh Độc Lập, TP HCM. Ảnh: KLC Seafood

Đại diện KLC Seafood cho biết giải thưởng là kết quả của quá trình đánh giá độc lập, dựa trên các tiêu chí về chất lượng sản phẩm - dịch vụ, năng lực quản trị, mức độ tuân thủ tiêu chuẩn và tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc KLC Seafood được vinh danh cho thấy sự ghi nhận đối với mô hình phát triển bền vững, lấy chất lượng làm trọng tâm trong toàn bộ chuỗi giá trị thủy hải sản.

"Giải thưởng là dấu mốc quan trọng, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư chiều sâu vào hệ thống vận hành. Trong năm 2026, KLC Seafood sẽ đẩy mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng tầm giá trị thủy hải sản Việt Nam, không chỉ ở quy mô sản lượng mà ở uy tín, chuẩn mực và niềm tin trên thị trường toàn cầu", bà Đặng Thị Hương Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị KLC Seafood chia sẻ.

Bà Đặng Thị Hương Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị KLC Seafood chủ trì buổi họp định hướng chiến lược phát triển năm 2026. Ảnh: KLC Seafood

KLC Seafood được thành lập vào năm 2010, tiền thân là Công ty Phát Lợi chuyên thu mua và xuất khẩu thủy sản. Sau 16 năm hoạt động và phát triển, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hóa quy trình và xây dựng mô hình vận hành theo hướng dài hạn.

KLC Seafood hiện là doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái KLC Group, phát triển theo mô hình chuỗi cung ứng khép kín. Trong đó, Phát Lợi và Gia Thịnh Phát là hai đơn vị thành viên giữ vai trò trụ cột trong vận hành chuỗi, tham gia xuyên suốt từ nuôi trồng, thu mua, chế biến đến chuẩn hóa sản phẩm phục vụ xuất khẩu, góp phần đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Vùng nuôi tôm hùm của KLC Seafood tại Cam Ranh. Ảnh: KLC Seafood

Công ty đang sở hữu và quản lý hàng trăm hecta vùng nuôi liên kết tại các khu vực trọng điểm miền Trung, cùng hệ thống nhà máy chế biến đạt chuẩn quốc tế. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp tập trung vào các dòng thủy hải sản có giá trị như: tôm hùm, ốc hương, cá mú, trứng nhum. Sản phẩm hiện được xuất khẩu sang Hong Kong, Trung Quốc. Doanh nghiệp dự kiến còn xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ - những thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Bước sang năm 2026, KLC Seafood xác định chiến lược phát triển xoay quanh ba trụ cột: chuẩn hóa chất lượng - minh bạch chuỗi cung ứng - tăng trưởng bền vững. Doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và trách nhiệm môi trường.

