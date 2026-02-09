Tham dự WeChoice Awards 2025, KLC Group nhấn mạnh định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn trách nhiệm xã hội và cam kết lan tỏa các giá trị tích cực.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng được kỳ vọng đóng góp nhiều hơn cho xã hội, các chương trình tôn vinh sáng kiến cộng đồng trở thành cầu nối giữa tổ chức kinh tế và những giá trị nhân văn. WeChoice Awards 2025 là một trong những không gian như vậy, nơi các câu chuyện tích cực được ghi nhận và lan tỏa.

Theo đó, KLC Group lựa chọn tham gia chương trình như một phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn với yếu tố con người, minh bạch vận hành và trách nhiệm xã hội. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đồng hành với các hoạt động cộng đồng được xem là nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững.

Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình kiến tạo diện mạo đất nước ở giai đoạn mới. Hệ thống hạng mục được mở rộng, bao gồm các câu chuyện truyền cảm hứng trong đời sống, sáng kiến vì cộng đồng và hành trình hội nhập của doanh nghiệp Việt.

KLC Group đồng hành cùng WeChoice Awards 2025, cam kết phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn với trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa các giá trị tích cực vì xã hội. Ảnh: KLC Group

Với KLC Group, việc đồng hành cùng chương trình thể hiện cam kết dài hạn trong việc gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tích cực thông qua các câu chuyện có ý nghĩa.

Doanh nghiệp cho biết, đây không phải hoạt động truyền thông ngắn hạn mà nằm trong định hướng thương hiệu hướng tới phát triển bền vững. Đại diện tập đoàn nhận định tăng trưởng dài hạn cần được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm, minh bạch và kết nối thực chất với cộng đồng.

Bà Đặng Thị Hương Giang (thứ 2 từ bên phải sang), thành viên Hội đồng quản trị KLC Group tại WeChoice Awards 2025, đại diện tập đoàn tham dự sự kiện tôn vinh các sáng kiến và câu chuyện tích cực của cộng đồng. Ảnh: KLC Group

"Doanh nghiệp lựa chọn đồng hành với WeChoice Awards vì sự tương đồng về hệ giá trị. Việc tôn vinh các sáng kiến xã hội góp phần khuyến khích tinh thần trách nhiệm và củng cố niềm tin vào định hướng phát triển bền vững", bà Đặng Thị Hương Giang, thành viên Hội đồng Quản trị KLC Group chia sẻ.

KLC Group cũng nhìn nhận WeChoice Awards như một không gian đối thoại xã hội, nơi các sáng kiến cộng đồng và tiếng nói công chúng cùng hiện diện. Tham gia chương trình giúp doanh nghiệp lắng nghe kỳ vọng xã hội, từ đó điều chỉnh hoạt động theo hướng gắn kết và chia sẻ trách nhiệm.

Đoàn công tác KLC Group trong chuyến thiện nguyện, thăm hỏi và hỗ trợ người dân xã Hòa Trị (tỉnh Phú Yên cũ) khắc phục hậu quả bão số 11 (Matmo). Ảnh: KLC Group

Song song hoạt động kinh doanh, tập đoàn cho biết đã tích hợp trách nhiệm cộng đồng vào chiến lược phát triển. Trong năm 2025, đơn vị triển khai nhiều chương trình hướng đến đối tượng cụ thể, tập trung giải quyết nhu cầu thiết thực tại địa phương.

Các hoạt động gồm hiến máu tình nguyện, trao quà và học bổng cho học sinh, hỗ trợ khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Doanh nghiệp đồng thời hợp tác với một số cơ sở đào tạo như Đại học Nông Lâm TP HCM và Đại học HUTECH để tài trợ học bổng, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Đại diện KLC Group cho biết các chương trình được xây dựng theo nguyên tắc hướng tới tác động lâu dài, đặt con người làm trung tâm trong các quyết định phát triển. Thông qua những hoạt động hướng đến cộng đồng, doanh nghiệp kỳ vọng duy trì sự gắn kết xã hội và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.

