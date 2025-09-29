KKday thúc đẩy mô hình du lịch thông minh tại Việt Nam

Ứng dụng AI, vé điện tử, thanh toán xuyên biên giới để xây dựng nền tảng du lịch thông minh giúp thúc đẩy hợp tác song phương Việt - Đài, theo đại diện KKday.

Theo Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan, Việt Nam là thị trường khách quốc tế lớn thứ 10 của quốc gia này, mở ra tiềm năng hợp tác lớn giữa hai quốc gia. Theo đó, Liên minh "Du lịch Thông minh", được hỗ trợ bởi Cục Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, với KKday giữ vai trò dẫn dắt, quy tụ nhiều đơn vị du lịch tiêu biểu từ Bắc, Trung và Nam Đài Loan.

Liên minh giới thiệu các sản phẩm như "Hành trình 7 ngày vòng quanh Đài Loan" và "Gói dịch vụ dành riêng cho du khách Việt Nam", nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn, tiện lợi và giàu bản sắc văn hóa.

Đại sứ Lưu Thế Trung (thứ 5 từ trái sang) - Đại diện KKday, SeA Travel và Mustgo cùng các doanh nghiệp thuộc Liên minh Du lịch Thông minh Đài Loan. Ảnh: KKday

Trong khuôn khổ hợp tác, KKday cùng đoàn doanh nghiệp Đài Loan đã có chuyến làm việc tại Hà Nội, gặp gỡ đối tác địa phương để trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác du lịch thông minh giữa hai quốc gia. Hoạt động lần này do KKday chủ trì, huy động nguồn lực từ các lĩnh vực giao thông, điểm tham quan, trải nghiệm, lưu trú và ẩm thực để hình thành chuỗi cung ứng du lịch hoàn chỉnh.

Đồng thời, các doanh nghiệp Đài Loan còn làm việc trực tiếp với đối tác Việt Nam, tạo điều kiện cho những thỏa thuận hợp tác tiềm năng trong tương lai. Liên minh áp dụng nhiều công nghệ số như gợi ý hành trình bằng AI, vé điện tử, thanh toán xuyên biên giới và chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ. Điều này giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận thông tin qua mạng xã hội và truyền thông địa phương từ tham khảo hành trình đến đặt tour và thanh toán trực tuyến.

Đại sứ Lưu Thế Trung cho biết du lịch thông minh, an toàn và hạnh phúc là mục tiêu mà họ hướng tới. Ông hy vọng sẽ thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Đài Loan và Việt Nam, phát triển những sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường trong nước.

Các doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan kết nối và trao đổi hợp tác. Ảnh: KKday

Với sự hỗ trợ của KKday, các doanh nghiệp Đài Loan kết nối với công ty lữ hành và đại lý tại Việt Nam để mở rộng các kênh phân phối từ B2C đến B2B và B2B2C. Điều này gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế.

Tại sự kiện ở Hà Nội, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng chia sẻ góc nhìn thực tiễn về thị trường trong nước đồng thời thảo luận phương án hợp tác để làm phong phú sản phẩm du lịch song phương.

SeA Travel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với KKday nhằm phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới tại Đài Loan trong tương lai. Điều này hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn cho du khách Việt Nam. Mustgo cũng hợp tác với KKday nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch từ cả hai bên. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác song phương.

Đại diện SeA Travel (trái) và KKday (phải) ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: KKday

Bà Annie Nguyễn, Giám đốc điều hành KKday Việt Nam cho biết thị trường du lịch Việt Nam có tiềm năng lớn. Với văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và trải nghiệm đa dạng, Đài Loan sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với du khách. "Thông qua Liên minh Du lịch Thông minh, tôi mong muốn kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà cung ứng Đài Loan và đối tác Việt Nam để mang đến các dịch vụ sáng tạo cho khách hàng", bà nói.

Đại diện Mustgo (trái) và KKday (phải) ký kết Biên bản Ghi nhớ. Ảnh: KKday

Hoạt động giao lưu lần này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra quốc tế. Với sự đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng KKday, khách Việt sẽ có thêm nhiều lựa chọn phong phú khi du lịch Đài Loan. Dự kiến sự hợp tác này sẽ góp phần gia tăng lượng du khách Việt đến Đài Loan đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài của cả hai bên trên thị trường quốc tế.

Đan Minh