KKday cùng VinWonders, Sun World thúc đẩy số hóa du lịch

Việc ký kết hợp tác chiến lược nhằm mục tiêu phát triển các sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt trên thị trường quốc tế.

Lễ ký kết diễn ra ngày 20/3 tại Hà Nội với sự tham gia của ông Chen Ming Ming, CEO kiêm Chủ tịch KKday Group, bà Nguyễn Thảo Anh, Giám đốc điều hành KKday Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo VinWonders và Sun World (thuộc Sun Hospitality & Entertainment Group của tập đoàn Sun Group).

2026 là năm thứ 5 các bên triển khai hợp tác chiến lược kể từ thỏa thuận ký năm 2022. Trong giai đoạn mới, các doanh nghiệp dự kiến tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm du lịch, hướng đến mở rộng thị trường khách quốc tế đến Việt Nam.

Ông Chen Ming Ming (thứ hai từ phải sang), CEO kiêm Chủ tịch KKday Group và đại diện phía VinWonders (thứ hai từ trái sang) trong lễ ký kết ngày 20/3. Ảnh: KKday

Theo đại diện KKday, hợp tác nhằm đa dạng trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh khu vực ngày càng sôi động. Các bên đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động phân phối, giúp du khách tiếp cận thông tin điểm đến và đặt dịch vụ trực tuyến thuận tiện hơn.

Trong 5 năm qua, KKday đã phối hợp hai đối tác để đưa nhiều sản phẩm du lịch trong nước đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Bà Nguyễn Thảo Anh cho biết năm 2026, doanh nghiệp sẽ tập trung vào các thị trường inbound (du lịch nhập cảnh) mới. Song song đó, doanh nghiệp sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong quảng bá và phân phối nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các trải nghiệm tại Việt Nam.

Ông Chen Ming Ming (thứ ba từ trái sang), CEO kiêm Chủ tịch KKday Group và đại diện phía Sun Hospitality & Entertainment Group (áo trắng) trong lễ ký kết ngày 20/3 Ảnh: KKday

Thông qua nền tảng KKday, du khách có thể lựa chọn các điểm đến thuộc hệ sinh thái Sun Hospitality & Entertainment Group tại Đà Nẵng, Sa Pa, Hạ Long, Phú Quốc, Vũng Tàu và Tây Ninh. Đi kèm là các dịch vụ trải nghiệm hệ thống công viên giải trí VinWonders tại Phú Quốc, Nha Trang và Nam Hội An để đa dạng hóa lựa chọn.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, các bên đặt trọng tâm vào quá trình số hóa hệ sinh thái du lịch inbound. Nền tảng công nghệ của KKday hỗ trợ các điểm tham quan, khu vui chơi, cung cấp dịch vụ đưa sản phẩm lên kênh phân phối trực tuyến, tiếp cận mạng lưới khách hàng quốc tế song song với tối ưu quản lý tồn vé và dữ liệu đặt chỗ theo thời gian thực.

Việc đẩy mạnh số hóa được kỳ vọng giúp doanh nghiệp du lịch địa phương nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường và từng bước tham gia vào hệ sinh thái du lịch thông minh. Sự hợp tác giữa các bên được kỳ vọng tiếp tục góp phần đưa sản phẩm du lịch Việt Nam tiếp cận rộng hơn với thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế điểm đến trong khu vực.

Đan Minh