Kixx tổ chức chuỗi hội thảo đào tạo kỹ thuật dầu nhờn

Chuỗi hội thảo được Kixx tổ chức tại TP HCM, Cần Thơ và Hà Nội trong ba ngày đầu tháng 4 nhằm chuẩn hóa kiến thức kỹ thuật và tăng kết nối phân phối.

Trong bối cảnh chi phí sử dụng phương tiện chịu áp lực từ điều chỉnh giá nhiên liệu, việc tối ưu hiệu suất động cơ ngày càng được nhìn nhận toàn diện hơn. Hiệu quả sử dụng nhiên liệu không chỉ phụ thuộc lựa chọn sản phẩm, mà còn ở việc hiểu biết, áp dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tháng 4/2026, thương hiệu dầu nhờn Kixx tổ chức chuỗi hội thảo kỹ thuật tại ba miền nhằm chuẩn hóa kiến thức trong hệ thống phân phối. Chương trình này diễn ra liên tiếp trong ba ngày tại TP HCM, Cần Thơ và Hà Nội, quy tụ đội ngũ nội bộ cùng đại lý, nhà phân phối từng khu vực, thể hiện định hướng tiếp cận trực tiếp từng thị trường thay vì tập trung một điểm duy nhất.

Đại diện hãng chia sẻ chuyên môn tại hội thảo. Ảnh: Kixx

Tại hội thảo, nội dung triển khai gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp đại lý và nhân viên kinh doanh dễ dàng liên hệ với công việc hàng ngày. Đứng sau Kixx là GS Caltex, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Hàn Quốc được thành lập từ năm 1967, sở hữu chuỗi giá trị khép kín từ lọc dầu, sản xuất dầu gốc đến phát triển dầu nhờn. Trên nền tảng đó, thương hiệu Kixx ra đời năm 2005 và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời kế thừa hệ thống công nghệ cùng uy tín thương hiệu đã được tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Theo doanh nghiệp này, Kixx có 10 năm liên tiếp được vinh danh tại Korea First Brand Awards ở hạng mục dầu nhớt do người tiêu dùng Hàn Quốc bình chọn, cho thấy độ tin cậy của người tiêu dùng và vai trò của việc duy trì chất lượng, cải tiến sản phẩm dài hạn.

Đại diện hãng cho biết, phần nội dung về sản phẩm đi sâu vào đặc tính kỹ thuật và khả năng ứng dụng. "Các trao đổi giữa đại lý và đội ngũ kỹ thuật xoay quanh tình huống phát sinh trong tư vấn và sử dụng, tạo sự kết nối giữa thông tin chuyên môn và trải nghiệm thực tế".

Chuỗi hội thảo kết thúc bằng hoạt động trao kỷ niệm chương cho đối tác tham dự, ghi nhận sự đồng hành, củng cố mối liên kết giữa thương hiệu và hệ thống phân phối. "Nhìn rộng hơn, chuỗi hội thảo không chỉ là hoạt động đào tạo mà còn phản ánh dịch chuyển trong ngành dầu nhờn. Trọng tâm cạnh tranh đang dần rời khỏi sản phẩm đơn thuần để chuyển sang năng lực tư vấn và hiểu biết kỹ thuật tại điểm bán", đại diện hãng nói.

Các món quà từ ban tổ chức Kixx gửi tặng khách mời tham gia. Ảnh: Kixx

Theo ban tổ chức, dịch chuyển này xuất phát từ thực tế thị trường, trình độ tư vấn giữa các đại lý chưa đồng đều, việc lựa chọn dầu nhờn dựa vào thói quen hoặc kinh nghiệm cá nhân thay vì điều kiện vận hành cụ thể, khiến hiệu suất không đạt tối ưu và chi phí bảo trì cao hơn.

Trong bối cảnh đó, đầu tư vào đào tạo giúp Kixx tái định vị vai trò hệ thống phân phối. Đại lý vừa là điểm bán, đồng thời là điểm tư vấn với cơ sở kỹ thuật. Theo hãng này, khi kiến thức được chuẩn hóa, trải nghiệm khách hàng trở nên nhất quán hơn - yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng quan tâm đến hiệu quả sử dụng dài hạn.

Với người dùng cuối, lợi ích thể hiện ở việc chọn đúng sản phẩm phù hợp với thiết bị và điều kiện vận hành khác nhau. Khi giá nhiên liệu biến động, các yếu tố như giảm ma sát hay tiết kiệm nhiên liệu trở thành tiêu chí quan trọng trong bài toán chi phí.

Trong xu hướng ngành đề cao hiệu suất và tính bền vững, hoạt động đào tạo kỹ thuật trở thành một phần chiến lược phát triển, góp phần định hình cách thị trường tiếp cận và sử dụng dầu nhờn, tạo giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và người dùng.

Quang Anh