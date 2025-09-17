Kixx ra mắt TVC đánh dấu 20 năm thương hiệu

Video quảng cáo mới nằm trong sự kiện kỷ niệm hành trình 20 năm của Kixx tại Việt Nam, sau khi công bố bộ nhận diện thương hiệu toàn cầu mới.

Ngày 5/9, Kixx Việt Nam thông báo thay đổi bộ nhận diện thương hiệu cùng tuyên ngôn "Lubricating the Future" (Dầu nhớt kiến tạo tương lai), mở ra hành trình tiếp theo với tham vọng gắn liền hiệu suất kỹ thuật cùng giá trị bền vững.

Hãng cũng công bố rapper Gill là gương mặt đại diện mới, đồng thời ra mắt video quảng cáo "Xuất Kixx lối riêng - Bứt tốc chuyển mình". Đại diện thương hiệu cho biết, chuỗi sự kiện nối tiếp thể hiện quyết tâm đổi mới của Kixx, đánh dấu bước ngoặt mở ra quãng đường phát triển bứt phá với nhiều giá trị được tái định nghĩa.

Dầu nhớt Kixx với bao bì mới xuất hiện trong phim ngắn quảng bá. Ảnh: Kixx Việt Nam

TVC quảng cáo mở đầu bằng khung cảnh đô thị tấp nập. Giữa nhịp sống hối hả ấy, bốn nhân vật trẻ hiện lên với những nỗi băn khoăn riêng: rapper Gill diễn tập trong căn phòng trống không khán giả, nữ diễn viên lo lắng trước cảnh quay hành động, kỹ sư vật lộn cùng cỗ máy chưa thành hình, thợ cắt tóc vô hồn với công việc lặp lại.

Hình ảnh những người trẻ trăn trở giữa cuộc sống bộn bề. Ảnh: Kixx Việt Nam

Nhịp phim thay đổi khi dòng chảy dầu nhớt Kixx được đổ vào động cơ. Dòng chảy năng lượng chuyển động qua các chi tiết máy trở thành hình ảnh ẩn dụ cho nguồn nội lực mạnh mẽ được khơi dậy. Từ khoảnh khắc đó, mọi nhân vật như được tiếp thêm sức mạnh.

Rapper Gill bước lên sân khấu trước hàng nghìn khán giả, ca khúc của anh khuấy động cả hội trường. Nữ diễn viên tự tin hoàn thành cảnh quay khó, chàng kỹ sư lắp ráp thành công một cỗ máy robot và nhận được sự tán thưởng. Người thợ cắt tóc rời quán quen, bước ra quảng trường đêm, nơi từng nhát kéo trên mái tóc vũ công hóa thành dấu ấn giải phóng, trong tiếng vỗ tay.

Kixx trở thành nguồn năng lượng giúp người trẻ lên ga, bứt phá. Ảnh: Kixx Việt Nam

Video ngắn quảng bá của Kixx được chăm chút trong từng khung hình. Sự kết hợp giữa các cú lia máy dồn dập, góc quay giàu kịch tính, cùng gam màu tương phản đã khắc họa rõ sự căng thẳng và bứt phá trong cảm xúc nhân vật. Nhịp dựng nhanh, tiết tấu âm nhạc được thiết kế riêng, vừa có tính thẩm mỹ vừa dễ dàng khơi gợi sự đồng cảm từ khán giả trẻ, thể hiện tinh thần của doanh nghiệp.

Ở khía cạnh truyền thông, Kixx chọn cách tiếp cận bằng ngôn ngữ hình ảnh thay vì những thông điệp lý thuyết. Video quảng cáo mới không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải nhận diện thương hiệu mới, mà còn trở thành công cụ kết nối cảm xúc, tạo ra sự gắn kết lâu dài giữa Kixx và khán giả người trẻ.

Hai thập kỷ qua, Kixx được biết đến như thương hiệu dầu nhớt gắn liền với công nghệ bôi trơn tiên tiến, đảm bảo hiệu suất ổn định cho xe máy, ô tô và máy móc công nghiệp. Với video lần này, thương hiệu thể hiện tinh thần không chỉ bằng ngôn ngữ kỹ thuật, mà còn bằng ngôn ngữ cảm xúc.

Sự xuất hiện của rapper gen Z Gill trong vai trò đại diện thương hiệu đã thể hiện tinh thần "bứt phá chuyển mình" đến tương lai. Gill (tên thật Vũ Trường Giang, sinh năm 1999) là Á quân Rap Việt mùa 4, xây dựng bản sắc riêng qua những sản phẩm âm nhạc cá tính và chân thật. Chính sự kiên định ấy khiến Gill trở thành hiện thân cho tinh thần dám khác biệt mà Kixx muốn lan tỏa.

Dầu nhớt Kixx trực thuộc tập đoàn GS Caltex (Hàn Quốc), gia nhập thị trường Việt Nam từ 20 năm trước. Trước bối cảnh ngành năng lượng chuyển dịch theo hướng bền vững và gắn liền trải nghiệm khách hàng, Kixx lựa chọn đổi mới đồng bộ, từ nhận diện thương hiệu đến cách tiếp cận, với mục tiêu khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Yên Chi