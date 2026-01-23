Kiwi Trung Quốc bán trong siêu thị với giá 'siêu rẻ'

Các siêu thị đang bán kiwi Trung Quốc với giá 80.000-120.000 đồng mỗi kg, thấp kỷ lục, phần nào phá vỡ thế áp đảo của hàng New Zealand và Pháp.

Chị Loan (ở TP HCM) khá bất ngờ khi thấy kiwi xanh của Trung Quốc được bán trong siêu thị với giá 49.000 đồng một hộp 6 trái, còn kiwi vàng là 69.000 đồng. Mỗi hộp nặng khoảng 550-600 gram, tính ra mỗi kg có giá khoảng 80.000-120.000 đồng, tùy loại. "Đây là mức giá thấp hiếm thấy với mặt hàng kiwi được bày bán trong hệ thống bán lẻ hiện đại", chị nhận xét.

Không chỉ kiwi xanh và vàng, loại kiwi ruột đỏ nội địa Trung Quốc cũng được bán giá 49.000 đồng một hộp 4 trái, trọng lượng khoảng 450 gram, tương đương khoảng 109.000 đồng một kg. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với kiwi ruột đỏ nhập khẩu trước đây từ các nước, vốn được xem là dòng trái cây cao cấp.

Tại các hệ thống bán lẻ lớn như Go!, Bách Hóa Xanh, Kingfood... cho thấy, các sản phẩm kiwi có mức giá thấp chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi đó, kiwi từ New Zealand và Pháp vẫn được định vị ở phân khúc cao hơn. Đơn cử, tại WinMart, kiwi xanh New Zealand đang có giá khoảng 139.000 đồng một kg, được xem là mức khá hấp dẫn so với mặt bằng nhiều năm trước, song vẫn cao hơn rõ rệt so với kiwi Trung Quốc.

Kiwi vàng của Trung Quốc được đóng gói và bán với giá 69.000 đồng tại Bách Hóa Xanh, phường An Hội Đông (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Theo đại diện một số hệ thống bán lẻ, trong nhiều năm trước, kiwi trên kệ siêu thị chủ yếu có xuất xứ từ New Zealand, còn hàng Trung Quốc phần lớn chỉ tiêu thụ qua chợ mạng hoặc cửa hàng trái cây bình dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, kiwi Trung Quốc đã cải thiện rõ rệt về chất lượng, mẫu mã đồng đều và đáp ứng đầy đủ yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Khi đạt các tiêu chuẩn kiểm soát đầu vào, sản phẩm này được đưa vào hệ thống siêu thị và ghi nhãn xuất xứ rõ ràng.

Ở kênh cửa hàng trái cây, kiwi Trung Quốc còn được bán với mức giá thấp hơn. Nhiều nơi niêm yết giá kiwi xanh khoảng 45.000 đồng một hộp, tương đương 60.000-70.000 đồng một kg. Kiwi vàng Trung Quốc dao động 120.000-130.000 đồng một kg, thấp hơn đáng kể so với kiwi vàng New Zealand và Pháp, hiện phổ biến từ 180.000 đến 280.000 đồng một kg, tùy loại và kích cỡ.

Chị Hồng Anh, chủ một cửa hàng trái cây trên đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, cho biết năm nay, nguồn kiwi về Việt Nam rất dồi dào, trong đó hàng Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn. Mỗi tháng, cửa hàng chị tiêu thụ khoảng nửa tấn kiwi các loại.

Theo chị, kiwi Trung Quốc có mẫu mã không bắt mắt bằng hàng New Zealand hay Pháp, nhưng chất lượng ổn định hơn trước nên được nhiều khách lựa chọn, nhất là nhóm khách ưu tiên giá.

Kiwi xanh được rao bán với giá 470.000 đồng cho rổ 9.5kg tại các chợ đầu mối. Ảnh: Minh Ngọc

Trên các chợ mạng, nhiều đầu mối cũng chào bán kiwi sỉ với mức giá thấp, song phần lớn là loại nhỏ, phổ biến 12-14 trái một kg. Phân khúc này chủ yếu phục vụ cửa hàng bình dân hoặc bán online theo combo giá rẻ, khác với các sản phẩm được chọn lọc kỹ để đưa vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Bà Ngọc, một thương nhân chuyên sỉ kiwi tại TP HCM, nói giá kiwi Trung Quốc năm nay giảm mạnh nhờ sản lượng lớn. Nếu các năm trước, kiwi xanh Trung Quốc được bán ở mức 70.000-80.000 đồng một kg, nay nhiều lô hàng chào bán theo combo 110.000 đồng cho 3 kg. Riêng kiwi vàng Trung Quốc năm nay về nhiều hơn khoảng 30% so với cùng kỳ, tạo thêm áp lực giảm giá.

"Mỗi đợt tôi nhập cả nghìn thùng, phân phối cho các đại lý và sức mua tốt hơn rõ rệt so với mọi năm", bà Ngọc thông tin.

Đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu trái cây chuyên phân phối cho các hệ thống siêu thị tại TP HCM cho hay, kiwi Trung Quốc có lợi thế nhờ sản lượng cao, chi phí lao động thấp và sản xuất quy mô lớn. Trong khi đó, kiwi từ New Zealand và Pháp vẫn giữ vai trò ở phân khúc trung và cao cấp, giá bán cao hơn nhưng ổn định, hướng đến nhóm khách sẵn sàng chi trả cho chất lượng và thương hiệu.

Trước đó, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từng nhận định công nghệ nhân giống hiện đại giúp Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc cung ứng nông sản giá rẻ. Nhiều loại trái cây từng có giá cao tại Việt Nam, Nhật Bản, sau khi được Trung Quốc nhân giống và sản xuất đại trà, đã trở thành hàng phổ thông, tạo áp lực cạnh tranh lớn lên thị trường.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy năm 2025, Việt Nam nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD rau quả, tăng 24% so với năm 2024. Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu với kim ngạch hơn 1 tỷ USD. Nguồn cung lớn từ Trung Quốc, cùng việc các thị trường truyền thống như New Zealand và Pháp điều chỉnh giá để cạnh tranh, đang khiến mặt bằng giá kiwi tại Việt Nam phân hóa rõ rệt theo xuất xứ và phân khúc.

Thi Hà