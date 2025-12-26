KIS Việt Nam muốn mở rộng thị phần sau 15 năm hoạt động

Chứng khoán KIS Việt Nam công bố tăng vốn điều lệ lên 4.551 tỷ đồng và đặt mục tiêu lọt Top 5 thị phần môi giới vào năm 2030, nhân dịp 15 năm thành lập.

Tại sự kiện được tổ chức trong tháng 12, doanh nghiệp công bố các chỉ tiêu tài chính mới nhất tính đến cuối năm. Theo đó, sau đợt tăng vốn, vốn điều lệ của công ty đạt mức 4.551 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11, vốn chủ sở hữu ghi nhận 6.277 tỷ đồng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, nền tảng tài chính này tạo dư địa lớn cho các hoạt động đầu tư công nghệ, mở rộng mảng dịch vụ và nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong giai đoạn tới.

Ông Charlie Shin, CEO KIS Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: KIS Việt Nam

Cột mốc 15 năm cũng ghi nhận chuỗi thành tích 5 năm liên tiếp KIS Việt Nam nằm trong Top 10 thị phần môi giới trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Hiện tại, công ty duy trì mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch tại hai trung tâm kinh tế lớn là TP HCM và Hà Nội.

KIS Việt Nam gia nhập thị trường từ năm 2010, sau khi Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (KIS Korea) mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền (EPS). Với sự hậu thuẫn từ tập đoàn mẹ, đơn vị này từng bước tái cấu trúc và mở rộng thị phần. Năm 2016 là thời điểm đánh dấu bước ngoặt khi công ty lần đầu lọt vào danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên cả hai sàn HoSE và HNX.

Giai đoạn 2018–2019, doanh nghiệp mở rộng hệ sinh thái sản phẩm tài chính, trở thành thành viên thị trường phái sinh, được cấp phép phát hành Chứng quyền có bảo đảm (CW) và tham gia tạo lập thị trường (AP/LP) cho các quỹ ETF. Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng của biến động kinh tế toàn cầu, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 709 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn lên 3.761 tỷ đồng.

Trong chiến lược phát triển gần đây, chuyển đổi số được xác định là trọng tâm. Năm 2024, công ty ra mắt ứng dụng giao dịch iKIS, thừa hưởng nền tảng công nghệ từ công ty mẹ tại Hàn Quốc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, công tác đào tạo nhân sự và chuẩn hóa quy trình vận hành cũng được đẩy mạnh để thích ứng với quy mô ngày càng lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ban lãnh đạo KIS Việt Nam cùng đội ngũ nhân sự chủ chốt thực hiện nghi thức cắt bánh sinh nhật mừng công ty tròn 15 tuổi. Ảnh: KIS Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Charlie Shin, Tổng Giám đốc KIS Việt Nam nhận định chặng đường 15 năm qua có nhiều thăng trầm nhưng công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định. "Những thành quả này có được là nhờ vào sự cống hiến và tinh thần trách nhiệm của toàn thể nhân sự. Chúng tôi hướng tới mục tiêu lọt Top 5 công ty chứng khoán hàng đầu thị trường vào năm 2030 dựa trên sự đoàn kết và tinh thần đổi mới", ông Charlie Shin cho biết.

Lãnh đạo KIS Việt Nam khẳng định, với tiềm lực tài chính hiện tại cùng chiến lược phát triển dài hạn, doanh nghiệp sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc mới. Việc mở rộng quy mô vốn và thị phần không chỉ củng cố vị thế của KIS Việt Nam, còn hướng tới việc kiến tạo các giá trị bền vững cho nhà đầu tư và đối tác trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước đang có nhiều bước chuyển mình quan trọng.

(Nguồn: KIS Việt Nam)