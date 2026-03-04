KIS tung 'Bản lĩnh chứng trường' mùa 5 với giải thưởng gần 500 triệu đồng

Chứng khoán KIS Việt Nam vừa khởi động cuộc thi "Bản lĩnh chứng trường" mùa 5, tạo sân chơi thực chiến và chuyên nghiệp cho cộng đồng nhà đầu tư cá nhân.

Cuộc thi mở rộng cho tất cả khách hàng có tài khoản tại Chứng khoán KIS Việt Nam, bao gồm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước lẫn nước ngoài. Đặc biệt, những khách hàng mở mới tài khoản trong giai đoạn từ 27/2 đến 24/4 vẫn đủ điều kiện đăng ký tham gia. Thời gian thi đấu chính thức kéo dài từ ngày 2/3 đến hết ngày 24/4.

"Bản lĩnh chứng trường" mùa 5 với tổng giá trị giải thưởng tới gần 500 triệu đồng. Ảnh: KIS Việt Nam

Để đảm bảo tính công bằng giữa các nhóm vốn khác nhau, ban tổ chức duy trì bốn bảng đấu độc lập dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV). Bảng Khởi động dành cho tài khoản có NAV dưới 10 triệu đồng, bảng Thử thách từ 10 đến dưới 100 triệu đồng, bảng Nâng cao từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng và bảng Siêu đẳng dành cho quy mô 1 tỷ đồng trở lên. Cách phân chia này giúp các nhà đầu tư mới không phải áp lực khi đối đầu với các danh mục lớn, đồng thời tạo điều kiện để những người có nguồn vốn dồi dào thể hiện trình độ quản lý tài sản tương xứng.

Về phương thức xếp hạng, ban tổ chức sử dụng tỷ lệ tăng trưởng danh mục làm thước đo duy nhất. Chỉ số này được tính dựa trên tổng lãi hoặc lỗ (bao gồm cả thực hiện và chưa thực hiện) chia cho tổng chi phí đầu tư. Cách tính này phản ánh trực tiếp hiệu quả chọn mã cổ phiếu và thời điểm giao dịch thay vì ưu thế về quy mô vốn. Nhằm đảm bảo tính minh bạch, các yếu tố như cổ tức, quyền mua, thuế và phí đều được loại trừ khỏi công thức tính toán. Toàn bộ dữ liệu được hệ thống tự động cập nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi thứ hạng trong suốt quá trình thi đấu.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay nằm ở cơ cấu giải thưởng đa dạng, chia thành hai hạng mục chính là giải tuần và giải chung cuộc. Riêng hạng mục giải chung cuộc có trị giá 164 triệu đồng, được trao cho top 3 người dẫn đầu mỗi bảng đấu. Để đạt giải, nhà đầu tư cần thỏa mãn các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng phải dương và vượt mức tăng của chỉ số tham chiếu, có tối thiểu 5 ngày giao dịch, đầu tư ít nhất ba mã cổ phiếu khác nhau và đạt giá trị giao dịch tối thiểu bằng 500% NAV trung bình. Những điều kiện này nhằm tìm ra gương mặt không chỉ đạt lợi nhuận cao nhất, còn có khả năng giao dịch liên tục và quản trị danh mục hiệu quả.

Theo đại diện KIS Việt Nam, cuộc thi được kỳ vọng là môi trường thực hành giúp nhà đầu tư tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tư duy chiến thuật trong khuôn khổ chuyên nghiệp. "Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng, việc tạo ra một sân chơi thực chiến có tính cạnh tranh cao góp phần thúc đẩy sự sôi động và nâng cao tính chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân từ đầu năm", đại diện KIS Việt Nam cho biết.

Sau bốn mùa tổ chức, "Bản lĩnh chứng trường" trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng đầu tư tại Việt Nam, là môi trường để người tham gia kiểm chứng khả năng quản trị rủi ro, xây dựng danh mục và rèn luyện phản ứng trước những biến động của thị trường. Mùa giải thứ 5 tiếp tục kế thừa nền tảng cũ nhưng được nâng cấp về cấu trúc thi đấu và tiêu chí xếp hạng nhằm phản ánh sát thực tế năng lực giao dịch của nhà đầu tư.

